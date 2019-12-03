BAYBURT’TA ÇINARALTI GENÇLİK SÖYLEŞİLERİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında Bayburt Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Günaydın Gece’ isimli şiir ve söyleşi programı yoğun ilgi gördü.

Gölge takma ismiyle tanınan ünlü radyocu Talha Bora Öge ve ekibinin sahne aldığı programa Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ve öğrenciler katıldı.

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt’un bir tarih ve kültür şehri olduğunu ifade ederek katılımcılara Bayburt’un tarihi hakkında kısa bilgiler verdi. Başkan Pekmezci konuşmasının ardından Bayburtlu Şair Zihni ve son dönem Türk şiirinin önemli isimlerinden Bayburtlu şair ve yazar Yahya Akengin’e ait şiirlerden birer kuble seslendirdi.

Konuşmaların ardından sahne alan Talha Bora Öge ve ekibi seslendirdikleri birbirinden güzel türkü ve şiirlerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattılar. Programda protokol üyeleri, katılımcılar ile Öge ve ekibi, Türk Bayrakları ile birlikte asker selamı vererek Mehmetçik’e selam gönderdiler.

Gece Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse’nin Öge’ye çeşitli hediyeler takdim etmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.