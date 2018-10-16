Kara Basma İz Olur Türküsüyle 55 yıldır izi silinmeyen, türkünün melodisiyle filimlere, reklamlara, statlara, türbinlere, askeriyede marş, siyatete (Recep Tayyip Erdoğan) sloganı, her yerde, hafızalara kazınan (Bize Her Yer Trabzon - Kıskananlar Çatlasın) tezavratı ve okullarda müzik ders kitaplarında yer alan Kara Basma İz Olur Türküsünün bestekarı, Bayburt türkülerinin gönüllü bekçilerinden biri olan ve de sadece kendi eserleri değil tüm Bayburt türkülerinin koruyucusu olarak öne çıkan Mustafa Ahıskalıoğlu, hayat mücadelesini “türkülerinize sahip çıkın” diyerek tamamlamıştı...

Bayburt kültür hayatının en önemli mihenk taşlarından ve notalarından olan Mustafa Ahıskalıoğlu'nu saygı ile anıyoruz. Bayburt türkülerinin son yıllarda ki önemli isimlerinin başında gelen ve de yaşadığı sürece sadece kendi eserleri değil tüm Bayburt türkülerinin koruyucusu olarak ön planda yer alan Mustafa Ahıskalıoğlu, ölümünün 9. yılında sevenleri tarafından anılıyor. 1940 yılında Bayburt’ta dünyaya gelen Mustafa Ahıskalıoğlu, uzun yıllar Bayburt ve İstanbul’da marangozluk mesleğini sürdürdü ve bir çok marangoz ve saz ustası yetiştirdi. 1954 yılında, henüz 14 yaşında iken ilk kez sahneye çıkan, uzun yıllar TRT radyolarında Mahalli sanatçı olarak Bayburt'u temsil etti. Bulunduğu her ortamda Bayburt kültürüne hizmet eden, bir çok gence bağlama ve Bayburt folklorunu öğreten Ahıskalıoğlu, çok 'değerli' esere imza attı. Mustafa Ahıskalıoğlu, hayat mücadelesini “türkülerinize sahip çıkın” diyerek tamamlamıştı. Mustafa Ahıskalıoğlu; belki “tuzu kuru” büyük sanatçı değildi ama -daha da zor olanı- karşılık beklemeksizin folklorik hayatını geçim kaynağının çok uzağında tutan bir şahsiyetti. Ahıskalıoğlu, Bayburt’ta; kültür hareketlerinin daha canlı tutulduğu ve olabildiğince üretken bir dönemde yetişti. Sahneye çıktığı yıllar ise Bayburt’un folklor alanında sönük, durgun ve düşüşe geçtiği dönemlere denk gelmişti. Belki de bu yüzden tanındı, çok sevildi ve hep takdir edildi… Özetle söylemek gerekirse; geçim derdiyle marangoz atölyesine kapanan ve vakit buldukça mızraba sarılan türkü gibi bir hikayenin aktörüydü Mustafa Ahıskalıoğlu... 13 Ekim 2009’da Hakk’ın rahmetine kavuşan Bayburt Folkloru ‘nün mihenk taşlarından, Bayburt kültürüne kazandırdığı unutulmaz eserle önemli bir değerimiz olan Mustafa Ahıskalıoğlu’nu, ölümünün 9. yıllında rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

MUSTAFA AHISKALIOĞLU’NUN ESERLERİ

01- Kara Basma İz Olur

02- Tiliko

03- Al Yeşil Giyinmiş Sunalar

04- Bir Serçe Vurdum

05- Çalı Koydum Ocağa

06- Bir Taş Attım Çegile

07- Hacı Bey Beylerin Beyi

08- Oy Nidem (Bir Güzel Geldi Çeşme Başına)

09- Küp Dibinde Pastırma (Mavilim)

10- Attım Sandalyeyi

11- Çimenli Bahçede Bulgur Eliyor

12- Ulu Cami Direk İster

13- Elinde Şiş Var

14- Güzel Al Giyinmiş

15- Şu Bayburtun Dağlarında

16- Hep Esirler Geldi

17- Hükümetin Kapıları Burmalı

18- Kalenin Ardı Bostan

19- Kuşburnunun Kurusu Tarinnam

20- Kemerin Altından Geçtim

21- Koçları Vurdum Dereye

22- Kuşbunru Derde Derman

23- Mendilinde Kar Getir

24- Gönül Kuşu Gelse Konsa Engine

25- Meyvelerden Üç Meyve Var