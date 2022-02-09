“BAKSI” İstanbul EMİTT Fuarında

Dünya turizmine yön veren, sektör temsilcilerinin en önemli buluşma platformu EMITT’i ,2 senelik aradan sonra 9-12 Şubat 2022 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt BAKSI Müzesi EMİTT Fuarında bu yılda standını kurarak Turizm Fuarında yer aldı.

Baksı Müzesi, moda tasarımcısı Hatice Gökçe’nin ehram kumaşından tasarladığı “Yeni Doğan” koleksiyonu fuar alanında ilgiyle karşılanıyor.

BAKSI Vakfının kurucusu Hüsamettin Koçan bu yılda Bayburt’u ve BAKSIYI tanıtmak ve Bayburt’a turist gelmesini sağlamak için standımızı iki yıl aradan sonra açmış bulunuyoruz dedi.

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü EMİTT Fuarına katılım sağlayan BAKSI Vakfı ve Kenan Yavuz Etnografya Müzesine destek oluyor.

Bu yılki Temamız Ehram

Baksı Kültür Sanat Vakfı Başkanı Prof.Dr.Hüsamettin Koçan:Bu yıl Baksı bir projeye odaklandı,Bizim Ehramları günün modasına uyarlayıp,yerel,geleneksel malzemeyle çağın tasarım anlayışını bir araya getirdi.Daha öncede defilelerde sergilendi.Bundan sonraki yıllarda her tanıtım fuarında bir konuyu ele alacağız ve onun tanıtımını yapacağız dedi.

BAKSI Müzesi Standı 3.Hol B202 nolu Stantta ziyaretçilerini ağırlıyor.