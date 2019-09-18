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Ahilik Haftası Saray Bahçesi'nde kutlandı

Bayburt’ta bu yıl 12’ncisi düzenlenen “Ahilik Haftası” Saray Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Program renkli görüntülere sahne oldu.

Ahilik Haftası Saray Bahçesi'nde kutlandı
18 Eylül 2019 Çarşamba 16:38

Türk-İslam kültür ve geleneği ile sosyal ve ekonomik yaşamında önemli bir yer tutan Ahilik Kültürü’nün tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına her yıl ülke genelinde düzenlenen törenler kapsamında Bayburt’ta da kutlama programı gerçekleşti.

Saray Bahçesi’nde düzenlenen programa Vali Cüney Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hanefi Bayraktar, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, Ticaret Odası Genel Sekreteri Önder Karaoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, meslek odaları temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Yılın Ahisi Zakir Topyay Daha sonra yılın Ahisi seçilen taş ustası Zakir Topyay’a Vali Epcim ve Esnaf Odası Başkanı Karaman tarafından kaftan giydirilerek plaket verildi.

Yılın kalfası seçilen ev mefruşat ve organizasyoncu Asiye Özbek’e Garnizon Komutanı Diker ve Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney tarafından plaket verildi.

 Yılın çırağı seçilen İlma Pamuk da plaketini Belediye Başkan Yardımcısı Türkmenli ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Karaoğlu’ndan aldı. Etkinlik, Bayburt Belediyesi’nce ikram edilen ahilik pilavının dağıtılmasıyla son buldu.

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