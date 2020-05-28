SALGINDAN SONRAKİ İLK CUMA HANGİ CAMİLERDE KILINACAK.?

Kovid-19 salgını dolayısıyla cemaatle ibadete ara verilen camilerin 29 Mayıs 2020 Cuma günü kılınacak Cuma namazı ile yeniden ibadete açılmasıyla birlikte yurt genelinde hazırlıklar başlarken Bayburt’ta da büyük heyecan yaşanıyor.

Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Bayburt Belediyesi korona virüs arasından sonra kılınacak olan ilk Cuma içinde hazırlıklara başladı. Cuma namazı kılınacak olan noktaları tek tek yıkayarak dezenfekte eden Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hummalı bir mesai gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında Kaleardı Dede Paşa Şehir Parkı ve Kapalı Halk Pazarında yıkama çalışması gerçekleştirilirken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Cuma namazının kılınacağı bir diğer nokta olan Yeni Şehir Parkı’nda çim biçme çalışması gerçekleştiriyor. Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de Cuma namazının kılınacağı tüm noktaları ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte incelemelerde bulunarak ilgili personelden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci bizleri yeniden cemaatle namaz kılınacak günlere ulaştıran Rabbimize şükürler olsun diyerek, “ Devletimiz ve milletimiz el ele vererek ülkemizdeki Kovid-19 salgınını çok şükür kontrol altına aldık. Bunun ardından devletimizin açıkladığı normalleşme adımlarından biri olan gerekli tedbirlerin alınarak cemaatle namazın kılınması kararı da bizi ayrıca sevindirmiştir. Özellikle bunun Cuma namazıyla başlayacak olması ayrı bir sevinç. Bizde Bayburt Belediyesi olarak namaz kılınacak noktalarda gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Belediyemize ait olan Kapalı Halk Pazarı, Kaleardı Dede Paşa Şehir Parkı ve Yeni Şehir Parkı’nı vatandaşlarımız için ibadete açtık. Buraları rahatlıkla ibadet yapılabilecek hale getirmek içinde çalışmalarımız son hız devam ediyor. İnşallah uzun bir aranın ardından ilk Cuma heyecanını beraber yaşayacağız.” Diye konuştu.

Cuma namazının kılınacağı yerler ise şöyle: