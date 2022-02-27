İstanbul’da muhteşem 104. Yıl kutlaması

İstanbul’da muhteşem 104. Yıl kutlaması
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İstanbul’da muhteşem 104. Yıl kutlaması
İstanbul’da muhteşem 104. Yıl kutlaması
Bayburt Üniversitesinden Kurtuluş Günü Etkinlikleri
Bayburt Üniversitesinden Kurtuluş Günü Etkinlikleri
21 ŞUBAT KUTLAMALARI BAYBURT
21 ŞUBAT KUTLAMALARI BAYBURT
Bayburt,Kop Şehitlerine yürüdü
Bayburt,Kop Şehitlerine yürüdü
21 şubat 2020 İstanbulda Bayburt'un kurtuluşu Bağcılar Olimpik
21 şubat 2020 İstanbulda Bayburt'un kurtuluşu Bağcılar Olimpik
21 şubat bayburt caddesi
21 şubat bayburt caddesi
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
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Avcılar Şubesi destek gecesi2
Avcılar Şubesi destek gecesi2
Bayburt Derneği istişare toplantısı 2019 Bahçelievler öğretmen evi..
Bayburt Derneği istişare toplantısı 2019 Bahçelievler öğretmen evi..
Mustafa Sevim aday tanıtım toplantısı
Mustafa Sevim aday tanıtım toplantısı
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi