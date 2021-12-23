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Zekeriya Mevlütoğulları, adaylığını Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nde açıkladı

Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Odası, 5 Ocak 2021 tarihinde olağan genel kurul kongresini gerçekleştirecek. Mevcut Başkan Burhanettin Kahrıman’ın ardından geçmişte odada görevlerde bulunmuş olan Zekeriya Mevlütoğulları da adaylığını BGC'de açıkladı.

Zekeriya Mevlütoğulları, adaylığını Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nde açıkladı
23 Aralık 2021 Perşembe 10:27

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ve basın mensuplarının bulunduğu ziyarette konuşan Zekeriya Mevlütoğlu, “Odamız yaklaşık 4 yıldır iyi idare edilmiyor. 45 yıldır şoför bir kardeşiniz olarak sizlere en hayırlı hizmetleri sunmak,7/24 sizlerle birlikte olmak için adayım. Adayım, çünkü geçtiğimiz 4 yılın odamıza hiçbir getirisi olmadığını görmekteyim” dedi.

Mevcut Başkan Burhanettin Kahrıman’ın odanın mali durumu ile ilgili verdiği bilgilerin doğru olmadığını belirten Mevlütoğulları, “2018 yılında odanın 135 Bin TL borcu, 350 Bin TL alacağı vardı. Şu anki borcun 13 Bin TL olduğunu, alacağın ise 570 Bin TL olduğu belirtiliyor. Eğer aidat tahsilatı yapılmadıysa, mevcut borç, başkan maaşı ve personel maaşı nereden ödendi? 570 Bin TL aidat alacağın olduğundan bahsediliyor, bu rakam gelecek yıllarında aidat gelirleri hesaplanarak söylenmiştir. Ayrıca odanın borcunun 13 Bin TL olduğu kısmı gerçekleri yansıtmıyor. Vergi, SGK ve üst kuruluşlara olan borçların ödenmediğini çok iyi biliyorum. Bana göre, 13 Bin rakamının yanına bir sıfır daha eklenmesi gereklidir” diye konuştu.

Şoför esnafına yönelik yapılan yeniliklerin genel merkez uygulamaları olduğunu ifade eden Mevlütoğulları, “Servis araçlarından 16+1 araçların vergilerini normal araçların vergileri ile aynı seviyeye getirildi. 65 yaş üstü araç kullanma yaşı 69’a yükseltildi. Servis araçlarını yaşı 15’e çıktı. Rehber personellerin tahsil durumları ilkokul olarak değiştirildi. Bunlar için üst kurumlara yani federasyonlara bir yazı gönderildiyse, bunları belge olarak ortaya koyulsun. Bunların tamamı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenip Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemelerdir” şeklinde konuştu.

Zekeriya Mevlütoğulları, son 4 yılda Şoförler Odası’na hiçbir katkının yapılmadığını gözlemlediğini belirterek, “Siz değerli üyelerimizden yetki istiyorum. Genel kurulun şimdiden bütün üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da ziyaretlerinden ötürü Zekeriya Mevlütoğulları’na teşekkür ederek, çıkmış olduğu yolda kendisine başarılar diledi.

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