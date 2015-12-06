ZAHİT EFENDİ CAMİ İBADETE AÇILDI

Mülkiyeti Vakıflar Genel müdürlüğüne ait olan tarihi Zahit Efendi Camii’nin restorasyon çalışmaları tamamlanarak ibadete açıldı.

9 Temmuz 2014 tarihinde yer teslimi yapılarak restorasyonuna başlanan Zahit Efendi cami yaklaşık 500 gün suren restorasyon sonucunda onarımı yapılarak törenle ibadete açıldı.

Açılış törenine Vali V. Abdulhamit Karaca, Belediye Başkan V. Muzaffer Çeker, Vali Yardımcısı Hasan Dönmez, Vakıflar Erzurum Bölge Müdürü Kenan Ünğan, İl Genel meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl müftüsü Kemalettin Aksoy katıldı.

Caminin açılış törenin ardından Vali Vekili Abdulhamit Karaca ve beraberindekiler Cuma namazını kıldılar.

Bir yıldan fazla süren restorasyon çalışmaları sonrası camiinin dış beden duvarları, pencere söveleri, eklenti imam odası ve son cemaat kısımları sökülmüş, ahşap olan kapı ve pencere doğramaları yenilenmiştir. Saç olan çatısı sökülerek ahşap kirişler değiştirilmiş ve kiremit görünümlü çatı malzemesi ile kaplanmıştır.

Caminin iç beden duvarlarının eski esere uygun şekilde sıvanarak boyası yapılmış olup, caminin kürsüsü değiştirilmiş ve ahşap koruyucu boya ile boyanmıştır.

Ayrıca caminin tüm ahşap döşemeleri değiştirilmiş, elektrik ve makine tesisatı yenilenmiştir. Çevre düzenlemesi kapsamında caminin etrafında bulunan yapılar kaldırılmış ve cami güzel bir görünüme kavuşturulmuştur.













