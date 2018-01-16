Zabıtadan Fırın Denetimi
Zabıtadan Fırın Denetimi
0
DİN GÖREVLİLERİ AYLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
DİN GÖREVLİLERİ AYLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
0
Pehlivan kamu kurumlarında incelemelerde bulundu.
Pehlivan kamu kurumlarında incelemelerde bulundu.
0
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu
0

Zabıtadan Fırın Denetimi

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine devam ediyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte kontrollerini sıklaştıran Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı. İşletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, gramaj ile üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluk koşulları gibi konularda kontrollerini periyodik olarak yürüten ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Zabıtadan Fırın Denetimi
16 Ocak 2018 Salı 17:18

Hijyene Dikkat Ediliyor

Fırınlarda özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

İlgili Galeriler
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Belediyesi İfatr
Önceki Haber
DİN GÖREVLİLERİ AYLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Sonraki Haber
Erdoğan'dan NATO’ya "sınır" çağrısı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.