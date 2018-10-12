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Zabıta Ekipleri Denetimde..

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri perakende satış yapan marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Ekipleri Denetimde..
12 Ekim 2018 Cuma 17:35

Halk sağlığının korunması, gıda güvenliği ve fahiş fiyatla satışların önlenmesi konusunda denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri marketlerde yaptıkları incelemelerde ürünlerin son kullanma tarihleri, bandrol kontrolü, etikette yazan fiyatla kasadaki fiyatın aynı olup olmaması, yerli üretim mallarda yerli üretim olup olmadığını gösterir etiket bulunup bulunmadığına ve ürün tedarik faturaları gibi durumlara dikkat ederek titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan denetimler sırasında kurallara uymayan marketlere uyarılarda bulunan ekipler bir sonraki denetimlerde eksikliklerinde devam etmesi halinde cezai işlem uygulanacağını belirtilerek ihtar verdi.

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