AK Parti İl Başkanı Sayın Fatih Yumak'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
"Milletimizin haber alma hakkı adına gecesini gündüzüne fedakârca katıp, Basın Meslek İlkeleri doğrultusunda insanlarımıza gelişmeleri doğru olarak aktararak mesleğini icra eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin, bu anlamlı günde açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni dernek binasının hayırlı olmasını temenni ediyorum."
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