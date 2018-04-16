 ﻿
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
0
Erdemir’e STK’lardan Destek
Erdemir’e STK’lardan Destek
0
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
0
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
0
Komedya Tam Not Aldı
Komedya Tam Not Aldı
0
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
0
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
0
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
0
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
0
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
0
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
0
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
0
banner399

Yumak Ailesinin Acı Günü

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı İbrahim Yumak’ın babası Ekrem Yumak vefat etti.

Yumak Ailesinin Acı Günü
16 Nisan 2018 Pazartesi 10:41

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı İbrahim Yumak’ın babası ve AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak’ın dedesi, Ekrem Yumak İstanbul’da hayatını kaybetti.İstanbul Avcılar ‘da hayatını kaybeden Ekrem Yumak ,Avcılar Ambarlı Siteler camiinde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılınmasının ardından Cenazesi Bayburt’a getirildi.İstanbul’daki cenaze Namazına Siyaset,ve stk temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda hemşerimiz katıldı.

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı İbrahim Yumak’ın babası ve AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak’ın dedesi, Ekrem Yumak Yakutiye Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şehit Osman Mezarlığında toprağa verildi.

Sabah saatlerinde İstanbul’da hayatını kaybeden Ekrem Yumak’ın cenaze törenine, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Doç.Dr.Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, Yumak ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

İstanbul Avcılar Siteler Camii

Bayburt Yakutiye Camii

banner397
Etiketler; #Fatih Yumak
İlgili Galeriler
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Önceki Haber
BAYBURT, BAYRAMPAŞA’YI PUANSIZ GÖNDERDİ.
Sonraki Haber
Bakan Ağbal Bayburt'ta incelemelerde bulundu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.