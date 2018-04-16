Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı İbrahim Yumak’ın babası Ekrem Yumak vefat etti.
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı İbrahim Yumak’ın babası ve AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak’ın dedesi, Ekrem Yumak İstanbul’da hayatını kaybetti.İstanbul Avcılar ‘da hayatını kaybeden Ekrem Yumak ,Avcılar Ambarlı Siteler camiinde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılınmasının ardından Cenazesi Bayburt’a getirildi.İstanbul’daki cenaze Namazına Siyaset,ve stk temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda hemşerimiz katıldı.
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı İbrahim Yumak’ın babası ve AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak’ın dedesi, Ekrem Yumak Yakutiye Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şehit Osman Mezarlığında toprağa verildi.
Sabah saatlerinde İstanbul’da hayatını kaybeden Ekrem Yumak’ın cenaze törenine, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Doç.Dr.Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, Yumak ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
İstanbul Avcılar Siteler Camii
Bayburt Yakutiye Camii
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