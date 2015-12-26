YİNE SONUNCUYUZ..!!

TÜİK, Türkiyede Görev Yapan Hekim Sayılarını Açıkladı! En Çok Hekim İstanbulda TÜİK verilerine göre, Türkiye’de bulunan Pratisyen, Asistan ve Uzman kategorilerindeki hekim sayısı 135 bin 616 olarak belirtildi. En fazla hekim bulunan il İstanbul olurken, en az hekim Bayburt’ta bulunmakta.

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de bulunan Pratisyen, Asistan ve Uzman kategorilerindeki hekim sayısı 135 bin 616 olarak belirtildi. En fazla hekim bulunan il İstanbul olurken, en az hekim Bayburt’ta bulunmakta.

Türkiye İstatistik Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2014 senesinde 135 bin 616 hekim ülkemizde sağlık hizmetleri verdi. Sağlık personellerinin 75 bin 521’inin uzman, 21 bin 320’sinin asistan ve 39 bin 45’inin pratisyen hekim olduğu öğrenildi. Diş hekimleri ise ayrıca sayıldı ve 22 bin 996 hekimin farklı kategorilerde hizmet verdiği açıklandı. Sağlık personellerinin illere göre dağılımı, illerin nüfuslarına bağlı olacak şekilde değişiklik gösterdi. İstanbul’d

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a 27 bin 118, Ankara’da 16 bin 114 ve İzmir’de 9 bin 870 hekimin hizmet verdiği açıklandı. Sağlık personeli sayısının en az olduğu şehirler ise; 105 hekimle Bayburt, 111 hekimle Tunceli ve 122 hekimle Ardahan oldu.

Uzman, pratisyen ve asistan hekimlerin illere göre dağılımı ise şöyle; Antalya 4 bin 379, Bursa 4 bin 316, Adana 3 bin 818, Konya 3 bin 811, Kocaeli 2 bin 768, Gaziantep 2 bin 611, Samsun 2 bin 576, Diyarbakır 2 bin 475, Mersin 2 bin 454, Kayseri 2 bin 438, Manisa 2 bin 208, Şanlıurfa 2 bin 155, Hatay bin 964, Aydın bin 891, Denizli bin 768, Eskişehir bin 719, Trabzon bin 716, Erzurum bin 569, Balıkesir bin 564, Malatya bin 518, Muğla bin 434, Van bin 354, Kahramanmaraş bin 349, Tekirdağ bin 284, Sakarya bin 272, Sivas bin 154, Elazığ bin 134, Zonguldak bin 62, Isparta bin 56, Afyonkarahisar bin 22, Edirne bin 4, Ordu 933, Çanakkale 873, Tokat 872, Mardin 725, Kütahya 700, Bolu 678, Kırıkkale 656, Çorum 639, Batman 625, Adıyaman 620, Osmaniye 606, Düzce 600, Yozgat 596, Rize 584, Giresun 564, Ağrı 501, Uşak 448, Kars 442, Kırklareli 428, Kastamonu 422, Aksaray 397, Amasya 381, Şırnak 373, Muş 368, Niğde 353, Bitlis 341, Karabük 340, Nevşehir 335, Burdur 333, Erzincan 320, Siirt 302, Yalova 300, Kırşehir 287, Karaman 286, Bingöl 262, Sinop 242, Bartın 236, Bilecik 226, Çankırı 220, Artvin 207, Hakkari 200, Kilis 199, Iğdır 161, Gümüşhane 152.

