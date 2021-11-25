YILIN İLK KARI BAYBURT’A DÜŞTÜ

Yaklaşık 20 gün önce yüksek kesimlerde görünen kar, Bayburt merkeze bugün yağdı.

BAYBURTGÜNDEM-Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan Bayburtlular güne kar sürprizi ile başladı.

Doğu Karadeniz bölgesinde olmasına rağmen karasal iklimin hakim olduğu Bayburt, kış aylarının en sert geçtiği illerden biri olarak biliniyor. Meteoroloji verilerine göre dün gece başlayan kar yağışı, bugün aralıklarla devam edecek. Kar yağışı Cuma günü ise gözükmüyor.