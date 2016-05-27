Yılın ahisi ve esnafı Bayburt sanayisinden

29. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yılın ahisi demirci ustası Talip Topçuoğlu ve yılın esnafı Şadi Akbaş işyerlerinde ziyaret edildi.

Kutlamalar çerçevesinde ilk program 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi’nde yapıldı. Yılın ahisi seçilen Talip Topçuoğlu’na kaftanını Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Vekili Seddar Saka giydirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk ise plaket takdim etti. 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cengiz Kahraman’ın da hediye takdim ettiği yılın ahisine ayrıca Ticaret İl Müdürü Erken Zengin tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin gönderdiği takdir belgesi verildi.Yılın esnafı seçilen marangoz esnafı Şadi Akbaş’a ise plaketini Bayburt Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Sekmenli takdim etti.Kutlamalara Şehit Nusret Bey Parkı’nda devam edildi. Resim, şiir, ve kompoziyon dallarında yapılan yarışmalarda derceye giren öğrencilere ödüller takdim edilen tören, halk oyunları gösterisi ve ahilik pilavı ikramı ile son buldu.