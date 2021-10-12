Yıldırım,Hacı Kıyasi Şentürk Camisi'nin açılış törenine katıldı

Hacı Kıyasi Şentürk Camisi açılış töreni Camiden görüntü AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması Protokol imzalanması Açılış kurdelesi kesilmesi Camiden görüntüler Hacı Kıyasi Şentürk Camisi'nin açılış törenine katılan Yıldırım, buradaki konuşmasında, Kıyasi Şentürk'e rahmet...

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, törende yaptığı konuşmada, Binali Yıldırım'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Yıldırım'ın vefa, fedakarlık, tevazu timsali bir isim olduğunu ifade etti. Şentürk, "Binali Bey'in varlığı bizlere her zaman güç vermiştir.

Bugün açılışını yapacağımız Hacı Gıyasi Şentürk Cami ve Nazlı Şentürk Anaokulu'nun yanı sıra temelini atacağımız Bayram Ali Şentürk Eğitim ve Spor Kompleksi, Adişah Şentürk ve Nilüfer Şentürk Anaokulu'nu da memleketimiz ve siz sevgili hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise, caminin yapıldığı dört dönümlük arazinin Bayburt Belediyesi'ne ait olduğunu hatırlatarak, alanın en kısa sürede Bayburt Çoruh Park adında komplike bir alana dönüştüreceklerini ifade etti. Pekmezci, "Bizler şuna inanıyoruz. Bir Hadis-i Şerif'te ifade edildiği gibi, 'Kim dünyada Allah'ın rızası için bir cami, bir mescit yaparsa Allah'u teala da ona cennette bir köşk yapar.' Hacı Gıyasettin Şentürk abimizi bu güzel ve anlamlı camisinden dolayı kutluyor, Şentürk ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Hacı Hıyasi Şentürk ve Hasan Şentürk'ü yakından tanıma fırsatı bulduğunu ve onları rahmetle andığını belirterek, onların bıraktığı bayrağı aynı hedeflerle taşıyan Abdurrahman Şentürk ve Şentürk ailesine teşekkür etti. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de Abdurrahman Şentürk nezdinde Şentürk ailesine teşekkür etti. Anaokullarının Bayburt'un eğitim yönünde önemli eksiğini gidereceğini söyleyen Epcim, caminin ise Bayburt'ta değer katacağını belirtti. Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise, "Hacı Gıyasi Şentürk Cami çok güzel olmuş. Şentürk ailesinin amel defterinin açık kalmasına vesile olacak.

Peygamberimiz, 3 şeyin amel defterini açık bırakacağını belirtir. Biri sadaka-i cariye, biri ilim öğretmen yani insan yetiştirmek, bir diğeri hayırlı evlat bırakmak. İşte Hacı Gıyasi Şentürk bunların üçünü de yapmıştır. Çünkü onun evlatları bu güzel eseri yaparak, onun amel defterinin kıyamete kadar açık kalmasını sağlamıştır. Hayır sahibi Şentürk ailesini yürekten kutluyorum" dedi.

Bayburt'a 20 yıl boyunca hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldırım, Bayburt'a bir gelişinde Kop Tüneli isteğinin tiyatro gösterisi ile aktarıldığını, çok etkilendiğini ve hemen Kop Tünelini başlattıklarını kaydetti. Tünel inşaatının uzadığını söyleyen Yıldırım, "Burayı Bayburt Grup yapıyor, benim kadar onların da sorumluluğu var. Arazi şartları ne kadar zor olursa olsun, inşallah kısa sürede Kop Tünelini açaçacğız.

İkinci Plevne mücadelesi veren dedelerimizin ruhları şad olsun. Bugün artık o günler geride kaldı. Hepimizin görevi Cumhuriyetin 100. yılına bu ülkeyi birlik ve dirlik içinde taşımak olacaktır" ifadelerini kullandı. Bayburt'un her zaman duasını ve desteğini yanlarında hissettiklerini söyleyen Yıldırım, "İnsan odur ki, bıraka bu dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Elhamdülillah yüzlerce eseri hem Bayburt'umuza, hem Türkiye'nin her köşesine kazandırmanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Daha yapacak çok işimiz var.

Sadece milletimize değil, mazlum milletler üzerine de sorumluluğumuz var. Ülkemiz üzerinde büyük oyunlar var. Bu oyunları bozmak boynumuzun borcudur. AK Parti yılmadan eser üretmeye devam edecek" şeklinde konuştu.