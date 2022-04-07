Yeşilay’bayburt şubesinden,Arpalı Belediyesine Ziyaret

Yeşilay Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan,Arpalı Belediyesinde Başkan Polattimur’u Ziyaret etti.
BAYBURTGÜNDEM-Yeşilay Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan ve Bayburt YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi ) Personeli Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur’u ziyaret ettiler.
Ziyarette YEDAM tanıtım yaparak, bağımlılıklarla mücadele konusunda yapılan çalışmaları aktarıldı.
Arpalı Belediye Başkanı Polattimur,Yeşilay ve YEDAM Personelinin ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum bizlere yaptıkları çalışmaları anlattılar kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum dedi.
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