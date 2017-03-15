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Yeşil Bayburt Gazetesi İmtiyaz Sahibi Aydın Cilara hayatını kaybetti

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyesi Aydın Cilara hayatını kaybetti. Orman Fidanlığından emekli olduktan sonra 1999 yılında Yeşil Bayburt Gazetesi’ni çıkaran Aydın Cilara, dün gece evinde hayata veda etti.

Yeşil Bayburt Gazetesi İmtiyaz Sahibi Aydın Cilara hayatını kaybetti
15 Mart 2017 Çarşamba 13:23
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1940 doğumlu olan Aydın Cilara, yaklaşık 1 yıldır evinde tedavi alıyordu. Basın kartı sahibi de olan Cilara, yarın öğlen namazında Yakutiye Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Şehit Osman Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. Öte yandan Uzungazi Mahallesi sakinlerinden olan Aydın Cilara’nın ailesi mahalle odasında taziyeleri kabul ediyor.  

BGC'den taziye mesajı

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti, Aydın Cilara’nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere verildi:

“Cemiyetimizin yönetim kurulu üyesi Aydın Cilara’yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, diliyor, başta ailesi olmak üzere, basın camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” 

 

Bayburtgündem Gazetesi Taziye Mesajı

Bayburt'ta Yayın Yapan Yeşil Bayburt Gazetesi İmtiyaz Sahibi Aydın Cilara Ağabeyimizi kaybetmenin derin Üzüntüsü içerisindeyiz.Merhuma Allahtan Rahmet Ailesine başsağlığı dileriz..

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