Yeniye rağbet az Üniversitenin Dörtte biri boş..

Köklü üniversitelerde bu durum görülmez iken, son 10-15 yılda açılan şehir üniversitelerinin dolmadığı görüldü. Bayburt, Bartın ve Siirt üniversitelerinin yaklaşık dörtte biri boş

Üniversitelerde binlerce lisans kontenjanı öğrenci bekliyor. Devlet üniversitelerinde bulunan 373 bin 642 lisans kontenjanına 346 bin 675 aday yerleşti. Eğitimin ücretsiz olduğu devlet üniversiteleri hala adaylar için en gözde yerler olarak görülüyor. Dört yıllık lisans programlarında ise 26 bin 967 öğrenci için yer var. Listeye bakıldığında boş kontenjana sahip programların büyük çoğunluğunun son 10-15 yılda açılan üniversitelerde oluştuğu görülüyor.

İşletme gözden düştü

En yüksek kontenjan açığı 458 kişi ile Selçuk ve 405 kişiyle Bayburt Üniversitesi’nde oldu. En düşük kontenjan açığına sahip üniversite ise örgün öğretimden hiç açığa sahip olmayan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, ardından ise 1 kişi ile Hacettepe Üniversitesi oldu. Bölüm bazında ise İşletme, iktisat, jeofizik, jeoloji ve çevre mühendisliği ile fen öğretmenliği ve bilgisayar öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümleri boş kaldı.

Şehir üniversiteleri

Listenin zirvesindeki ilk on üniversitede genel kontenjanlarının yüzde 6’sı ile yaklaşık yüzde 27’sine varan olanlarda boş kontenjan kaldı. İlk onda oransal olarak en çok boş kalan üniversiteler yaklaşık yüzde 27 ile Bayburt Üniversitesi, yüzde 23 ile Bartın Üniversitesi, yüzde 21 ile Siirt Üniversitesi, yüzde 19.3 ile Tokat’taki Gaziosmanpaşa Üniversitesi, yüzde 17.2 ile Kars Kafkas Üniversitesi ve yüzde 17.1 ile Burdur’daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi oldu.

Yıldızlar tulum çıkardı

ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, Galatasaray ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi köklü, gözde ve öğretim kadrosunun tanınan akademisyenlerden oluştuğu üniversiteler de yer yok. Bu üniversitelerin takipçisi olan Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 3, Hacettepe Üniversitesi’nde ise sadece 1 kişilik boş yer var. Öte yandan yakın zamanda açılan üniversiteler arasında yer alan Kayseri’de ilk vakıf destekli devlet üniversitesi olan Abdullah Gül Üniversitesi ile tıp fakültesi, işletme, siyasal bilgiler, mühendislik fakülteleri ve psikoloji bölümlerinde yüzde 100 İngilizce eğitim veren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi de kontenjanlarının tamamını doldurdu. Ayrıca tamamen İngilizce eğitim veren ve Türkiye’nin tek yüksek teknoloji enstitüsü olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde de boş yer kalmadı. Bunun dışında işletme, mimarlık, biyomedikal mühendisliği ve tıp fakültesi olmak üzere 4 bölümle eğitime başlayan ve toplamda 150 kontenjanı olan İzmir Demokrasi Üniversitesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde de kontenjan açığı oluşmadı.

Boş yer kalmadı

Sağlık temalı ilk ve tek devlet üniversitesi olan İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde boş yer kalmadı. Marmara Üniversitesi’nin tarihi Haydarpaşa Kampüsü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne verilmişti.