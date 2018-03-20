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YENİLENEN CUMHURİYET CADDESİNİN DEVAMI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmalar ile Bayburt’taki Cadde ve sokakların çehresini değiştiren Bayburt Belediyesi yeni sezon yol ve kaldırım yapım çalışmalarında ilk kazmayı vurdu.

YENİLENEN CUMHURİYET CADDESİNİN DEVAMI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
20 Mart 2018 Salı 17:03

Cumhuriyet Caddesi’nden başlayan çalışmalar kapsamında caddedeki yol ve kaldırımlarda kazıma çalışması gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl bir bölümü yapılan ve vatandaşların oldukça beğenisini toplayarak sosyal medyada adeta fenomen olan caddenin Pönserek Kavşağına kadar olan kısmı yine küp taş olacak.  Caddenin buradan Dörtyol mevkindeki köprünün altına kadar olan kısmı ise asfalt yapılacak. Kaldırımlarda yine granit taşın kullanılacağı çalışmalar tamamlandığında Bayburt göz kamaştıran bir caddeye daha sahip olacak.

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