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Yenilenen Caddeler Göz Kamaştırıyor

Yeni sezon yol ve kaldırım yapım çalışmalarını yoğun bir mesai ile devam ettiren Bayburt Belediyesi caddelerdeki değişimin kendisini iyiden iyiye göstermesiyle birlikte çalışmalarının meyvesini almaya başladı. Sebahattin Savacı Caddesi ile başlayıp Şair Celali ve Şair Zihni Caddeleri ile devam eden Bayburt’un caddelerindeki değişim hareketi sürüyor. Bir yandan kaldırım yapım çalışmaları bir yandan da asfalt ve küp taş uygulamalarının devam ettiği caddelerde diğer yandan da ışıklandırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yenilenen Caddeler Göz Kamaştırıyor
27 Ağustos 2017 Pazar 11:10

Vatandaşların Beğenisini Topluyor

Geçtiğimiz günlerde ışıklandırması yapılarak yapımı tamamlanan Sebahattin Savacı Caddesi’nin ardından Şair Zihni ve Şair Celali Caddelerinin de ışıklandırma çalışmaları tamamlanarak bu caddelerinde yapımı bitirildi. Vatandaşlarında büyük beğenisini toplayan çalışmalar kapsamında Camii Kebir Mahallesin de devam eden küp taş uygulaması ve kaldırım yapım çalışmaları da kısa süre için de bitmiş olacak.

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