Yeni tesiste deneme üretimi

Bayburt İl Özel İdaresi’ne ait yeni kurulan asfalt plenti deneme üretimine başladı. Saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip olan yeni tesiste daha hızlı ve kaliteli asfalt üretimi gerçekleştirilecek.

Yeni tesiste deneme üretimi
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Deneme üretiminin devam ettiği tesiste ilk olarak sıcak bitüm ile kum ve çakılın bir mikserde karıştırılıp serime hazır asfalt haline getirildiği üretim bandı yenisiyle değiştirildi.  Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) istasyonları ve trafo merkezinin de yenilendiği tesis saatte 160 tonluk kapasiteyle üretim yapacak.

Yeni tesiste yapılan ve başarıyla gerçekleştirilen deneme üretimini yerinde izleyen Vali İsmail Ustaoğlu,

“Vatandaşlarımıza bundan sonra daha kaliteli ve hızlı hizmet sunacağız. Burada gerçekleştireceğimiz üretimle daha yüksek kalitede asfalt elde etmiş olacağız. Şu aşamada ilk deneme üretimimizi başarılı şekilde gerçekleştirdik. Bundan sonra Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında yaptığımız program doğrultusunda köylerimizin altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunun yanı sıra gerekli protokolleri imzalayarak burada üreteceğimiz yüksek kalitedeki asfaltı belediyelerimizin de kullanımına sunacağız. Bu tesisin ilimize kazandırılması noktasında emeği geçen Maliye Bakanımız Naci Ağbal’a da tekrar teşekkür ediyorum.” diye konuştu.​

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