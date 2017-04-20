Yeni Şafak Yazarı köşesinde Bayburt'u yazdı

Yeni Şafak Yazarlarından Yavuz Fettahoğlu köşesinde bu gün Bayburt'u yazdı.Yazar köşe yazısında :Yazılacak çok şey, çok iltifat var Bayburt ve insanı için. Fakat özetle, tıpkı Reis-i Cumhur'un tanımında olduğu gibi: “Bayburt Türkiye'dir" diye yazdı.Bizde Bayburt'anlayanlar var diyerek yazıyı haber yaptık.

Köşe Yazısında Fettahoğlu:

Evet, belki de o senfoni orkestrasını Bayburt'a hiç göndermeyecektiniz.



“Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi!" diyen amcamızın dönemin aydınları tarafından hakir görülen isyanı aslında farklı bir boyutta ve bambaşka bir derinliğe sahipti. Yani aslında, bizim zamane aydınları o derinliği yakalayabilecek kadar arif değildi.



Dede Korkut toprağı Bayburt'u ve temsil ettiği değerleri idrak için sadece aydın olmak yetmiyor doğal olarak… Az da olsa Anadolu irfanından nasiplenmiş olmak da gerekiyor.



Şimdi diyebilirsiniz: “Ne güzel işte Senfoni Orkestrası göndermiş devlet!". Doğru, kötü değil aslında ama maruz kaldığı onca kültürel, sosyolojik, manevi taarruza karşın göstermiş olduğu direnişte belki de bardağı taşıran son damla olmuştu sadece Senfoni Orkestrası…



Çok zulüm gördü Bayburt tarihi boyunca. Her ne kadar kader ortağı Yozgat gibi kulaktan kulağa dolaşan bir ceza hikayesi olmasa da aslında Bayburt'ta defakto cezalıydı.



Yazıyı okuyanlardan kaçının görme imkanı olmuştur Bayburt'u bilmiyorum ama az olduğundan eminim. Kısaca gözünüzde canlandırmaya çalışırsam; son on yıllık kalkınma hamlesinden hacmince bir pay alıp temel ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla giderebilecek seviyeye ulaşmış olsa da, çocukluğumun Bayburt'unda neredeyse sadece yokluk vardı. Fakat bu yokluğun ya da bilinçli “geri bırakılmışlığın" hiçbir zaman vatan sevgisinden, değerlerinden asla bir şey koparamadığını anlarsınız dolaşırken.



Kalenin altında, şaşalı manzaranın tam ortasına düşen o şirin saat kulesinin etrafında kümeleşen ticari alanlarıyla meydanını oluşturan, sıcak, samimi, küçük ama o şanlı tarihinden, kahramanlarının bıraktığı rahiyadan mıdır bilinmez; heybetli bir şehir Bayburt.



Siyasiler, konunun uzmanı akademisyenler ve sorumlular yeteri kadar referandum analizi yaptılar, yapıyorlar. Ben ortak tespitlerin üst başlıkları olan oy eğiliminde gelişmişlik seviyesi ve gençlerin eğilimini temel alarak konuya tamamen Bayburt özelinde bir değerlendirme yapmak istiyorum. Çünkü inanıyorum ki milli duruşun kalesi olan bu güzel şehir incelenmeyi ve tanıtılmayı hak ediyor.

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