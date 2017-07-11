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Yeni Milli Eğitim Müdürü Soner Can oldu.

Bayburt Milli Eğitim Müdürü Soner Can Bayburt'un yeni Mili Eğitim Müdürü Soner Can oldu.

Yeni Milli Eğitim Müdürü Soner Can oldu.
11 Temmuz 2017 Salı 17:02

BayburtGündem-  Bayburt'un yeni Mili Eğitim Müdürü Soner Can oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda müşavirlik görevine çekilen Atanur Çağlayan'ın ardından Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Tuzla İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Soner Can atandı.  

Soner Can kimdir? 

1981 Denizli Acıpayam'da doğumlu Soner Can ilk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamladı. Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olan, Soner Can Marmara Üniversitesinde Yüksek Lisans yaptı. Penidk'te göreve başlayan Soner Can Ahmet Kutsi Tecer lköğretim Okulu'nda görev yaparken 2014 yılında Tuzla İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atandı. 3 yıldır şube müdürlüğü görevini yürüten Soner Can Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı. Soner Can İngilizce bilmekte, evli ve iki çocuk babası. 

 

Etiketler; #Soner Can
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