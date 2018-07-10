Yeni Hükümet sisteminde Naci Ağbal’a yeniden bakanlık verilmesini bekleyen Bayburtlularda hayal kırıklığı yaşanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında cumhurbaşkanı yardımcısını ve yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı.

“EN ÖNEMLİ DEMOKRATİK DÖNÜŞÜMLERDEN BİRİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI”

Toplantıda, Türkiye’nin tarihinin en önemli demokratik dönüşümlerinden birini bugün başarıyla tamamladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyada yönetim sistemini demokratik yollarla değiştirebilen az sayıdaki ülke arasına Türkiye olarak girmiş bulunuyoruz. Demokrasimiz 15 Temmuz gecesi milletimizin kanı ve canıyla aslında rüştünü ispat etmiştir. 16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran seçimleri demokrasimizin sandıkta rüştünün en üst düzeyde ispatı olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek katılım itibarıyla, gerekse kesin sonuçlara bakıldığında ortaya çıkan tabloyla dünyada eşi ve benzeri olmayan bir seçimin gerçekleştiğini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: “Bir kez daha hem seçim sonuçlarının, hem de yeni yönetim sistemimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Seçimlerde sandığa giderek iradesini yansıtan 50 milyonun üzerindeki vatandaşımızın her birine parti ve aday ayrımı gözetmeksizin şükranlarımı sunuyorum. Şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık gören 26 milyon 331 bin vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum.”

“ARTIK 81 MİLYONUN CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖREVİMİZİ YÜRÜTECEĞİZ”

Göreve başlama töreninde de ifade ettiği gibi, artık 81 milyonun Cumhurbaşkanı olarak görevini yürüteceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için yüreğinde ülke ve millet sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız. 15 Temmuz’dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirebilmemize imkân sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi’ne burada başta Sayın Genel Başkan Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi’yle ülkemizin ve milletimizin menfaatleri çerçevesindeki iş birliğimizi inşallah mecliste de geleceğe yönelik sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sisteminin hazırlıklarına 16 Nisan halk oylamasının hemen ardından başladıklarını hatırlatarak, “Uzun ve yoğun bir mesainin ürünü olan yeni yönetim sistemi mimarimizin çalışmalarını geçtiğimiz günlere kadar devam ettirdik. Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı, bakanlıklarımız, politika kurularımız, ofislerimiz başta olmak üzere yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yönetim mimarimizin çatısını oluşturduk. Bakan yardımcılarından başlayarak aşağıya doğru üst yönetim yapılarının hazırlıklarını da tamamladık, tamamlıyoruz” dedi.

“YENİ YÖNETİM YAPISININ ÇATISI RESMEN HAYATA GEÇİRİLDİ”

Yeni yönetim mimarisini seçimden önceki günlerde televizyon programlarında milletle de paylaştıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Geçtiğimiz hafta boyunca eski sistemden yeni sisteme geçişin altyapısı mahiyetindeki kanun değişiklikleri Resmî Gazete’de yayımlandı. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin ederek yeni sistemin yetkilerine sahip Cumhurbaşkanı olarak resmen göreve başladık. Hemen ardından da bir numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini yayınladık. Bu kararnameyle, anayasamızın verdiği yetkiye dayanarak yeni yönetim yapısının çatısını resmen hayata geçirmiş olduk. Böylesine kapsamlı ve önemli bir değişimin kolay olmadığı bir gerçektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni sistemi en üsten en alta kadar devletimizin tüm hücrelerine en kısa sürede nüfuz ettirmekte kararlıyız. Ne bizim, ne de bizden sonra gelecek olan cumhurbaşkanlarının yürütme görevi konusundaki aksaklıklar, eksiklikler hususunda milletimize karşı öne sürebilecekleri bahaneleri kalmamıştır” diyerek, anayasa ve yasa gerektiren reformları Mecliste uzlaşma yoluyla çıkarmak mecburiyetinde olduklarını hatırlattı.

“MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ancak, anayasanın Cumhurbaşkanına verdiği yürütme görevleri ve bununla bağlantılı yetkiler konusunda hiçbir mazerete sığınma hakkımız bulunmuyor. Bunun için, milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için bakanlarımız ve ekibimizin diğer mensuplarıyla birlikte gece gündüz çalışacağız. Cumhurbaşkanı olarak yeni dönemdeki en önemli yetkilerimizden biri de, kabinemizi hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın oluşturabilme imkânımızdır” dedi

Daha önce de açıkladıkları gibi, bakanlık sayısını başkan yardımcısı ile birlikte 17’ye indirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Bazı bakanlıkları isimleriyle aynen muhafaza edip işlevlerini ve bağlı kurumlarını değiştirirken, bazı bakanlıkları birleştirdik, bazıları da tümden lağvettik. Yeni yapılarıyla bakanlıklarımızın daha etkili ve hızlı icraat yapabileceklerine inanıyorum.”

Açıklanan kabinenin Türkiye’ye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlara da çalışmalarında başarılar diledi.

“YENİ YÖNETİM SİSTEMİMİZİ REFORMİST BİR ANLAYIŞLA AŞAMA AŞAMA EN AŞAĞIDAKİ MEMURA KADAR İNDİRECEĞİZ”

Bakan yardımcılarının, politika kurulları başkanvekillerinin ve üyelerinin, ofis yöneticilerinin ve diğer üst düzey idarecilerin atamalarının en kısa sürede tamamlanacağını da söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni yönetim sistemimizi reformist bir anlayışla aşama aşama en aşağıdaki memura kadar indireceğiz. Özel sektörümüzden sivil toplum kuruluşumuza kadar ülkemizin tüm dinamiklerinin devlet yönetimindeki bu değişime uygun şekilde kendilerini yenileyeceklerine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: “Aynı şekilde, yasama ve yargı organlarımızın da ülkemizin ve milletimizin değişen ihtiyaçlarına uygun şekilde kendilerini geliştireceklerini ümit ediyorum. Böylece, ülkemiz 2023 hedeflerine topyekûn bir değişimle ulaşırken, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri çok güçlü bir zemin hazırlamış olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde açıkladığı kabinesi şu isimlerden oluşuyor:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan