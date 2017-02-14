Yeni Hayvan Satış Pazarı Projesi Hayata Geçiyor

Yeni Hayvan Satış Pazarının İhalesi Gerçekleştirildi

Bayburt Belediyesi ekonomisi büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayanan Bayburt’a, bu alanda büyük katkı sağlayacak olan bir projeyi daha hayata geçiriyor. Çağın gerektirdiği tüm özelliklere sahip modern hayvan satış pazarının yapımı için ihale süreci tamamlandı. İnşaat sezonunun açılmasıyla birlikte imalatına başlanacak olan proje, 3450 m² kapalı ve 4724 m² açık olmak üzere toplamda 8174 m² alana sahip. Projenin yapımı tamamlandığında Bayburt Türkiye’nin en modern hayvan satış pazarlarından birine kavuşacak.Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde Bayburt Belediyesi’ne ait alanda yapılacak pazarda, büyük baş hayvan ve küçükbaş hayvan satış alanları ayrı ayı olarak tasarlanırken, projede padoklar, yükleme rampası, dezenfeksiyon alanı ve bir hayvan pazarında bulunması gereken her şey düşünüldü. Hayvanların herhangi bir hastalığının olup olmadığının kontrol edileceği kontrol birimininde bulunacağı pazarda ayrıca, hayvan satıcıları ve alış veriş yapmaya gelen vatandaşların dinlenebilecekleri alanlar, kafeteryalar ve mescidde bulunacak.