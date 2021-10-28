Yeni GES projesi hızla devam ediyor

Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının üretiminde ve kullanımında öncü kuruluşlardan olan belediyemizin bu alandaki yatırımlarından Yeni Güneş Enerjisi Santrali’nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

BAYBURTGÜNDEM- Şingah Mahallesi Düzlük mevkinde bulunan belediyemize ait 30 bin metrekare arsa üzerinde yapımı devam eden santralin güneş paneli montajı sürüyor. 15 Milyon TL bedelli projede devletin üretilen enerjiyi 10 yıllık alım garantisi bulunuyor.

Yıllık 3 Milyon 650 Bin KWS (3.650 GWH) enerji üretim kapasitesine sahip 2.288 kWp gücündeki santral hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci “ Bildiğiniz üzere tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına yöneliyor. Santralimiz enerji üretimine başladığında belediyemizin bütçesine yapacağı katkının yanında ülkemizin temiz enerji projelerine de destek olacak. Bu alandaki öncü belediyelerden biriyiz.

Projenin yapımına başlarken bir şey söylemiştik. “GES üretecek Bayburt kazanacak” diye belediyemizin geliri arttıkça hizmet kalitemiz aratacak. Hizmet kalitemiz artıkça Bayburt’umuz için hayallerimizi gerçekleştirmek adına elimiz güçlenecek. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Bayburt için büyük hayaller kuran ve bu hayallerin gerçekleşmesi için var gücüyle çalışan bir belediyeleri var.” İfadelerini kullandı.