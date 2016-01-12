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Yeneroğlu'nun babası toprağa verildi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun vefat eden babası Zühtü Yeneroğlu, Bayburt'ta toprağa verildi.

Yeneroğlu'nun babası toprağa verildi
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 TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun vefat eden babası Zühtü Yeneroğlu, Bayburt'ta toprağa verildi.

Almanya'nın Köln kentinde önceki gün kalp yetmezliği sonucu vefat eden Yeneroğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından dün akşam Bayburt'a getirildi.

Yeneroğlu için merkeze bağlı Nişantaşı köyünde düzenlenen cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Vali Yusuf Odabaş, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mehmet Köse ile vatandaşlar katıldı.

Yeneroğlu'nun naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Mustafa Yeneroğlu ve diğer aile fertleri taziyeleri kabul etti.



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