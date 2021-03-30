Yaya Geçitlerinde 'Kırmızı Çizgi' Dönemi

İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci tarafından yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi. "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla düzenlen program Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin katkılarıyla Cumhuriyet Caddesi Bayburt Ortaokulu yaya geçidi üzerinde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı trafikte önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışmaların ardından bu kez de 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulaması başlattı. Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. Uygulama kapsamında, Bayburt Ortaokulu yaya geçidinde Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci tarafından yaya geçidindeki beyaz renkli şerit kırmızıya boyanarak sürücülere ''Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir'' mesajı verildi.

Vali Epcim ve Belediye Başkanımız Pekmezci, daha sonra etkinliğe katılan öğrencilerle birlikte yoldan geçen araçları durdular ve sürücülere broşür dağıtarak 'yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verme' konusunda bilgilendirme yaptılar.