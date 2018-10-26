Bayburtlu Hemşerimiz ERA Tetikler Yatırım Sahibi Yavuz Selim Tetik yatırım yapmak için en iyi zaman olduğunu belirtti.

Yatırım yapmak için acele edin.

Yatırım Uzmanı Hemşerimiz Yatırım yapmak için zamanı iyi değerlendirmek lazım dedi.

M.Demirer: Yavuz Bey Yatırım yapmak için acele etmemizi söylerken tam olarak neyi kastediyorsunuz?

Yavuz Selim Tetik: Ülkemizde yaşadığımız ekonomik savaşta Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız dövizin yükselmesi ile TL karşısında %45 bandında değer kazanan paraları ile zaman kaybetmeden yatırım yapmaları halinde kaybı ile ciddi kâr edeceklerdir.

M.Demirer : Peki konut fiyatları artacak mı?

Yavuz Selim Tetik: İnşaat maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde üretilen konutların maliyet fiyatlarına yansıtılması kaçınılmaz. Bu nedenle yatırım için tam zamanı alternatif yatırımlar.

M.Demirer : Alternatif Yatırımlar nelerdir,Siz ne tavsiye edersiniz.?

Yavuz Selim Tetik: İş yeri,Arsa ve Arazi dir.Özellikle Arazi yatırımları bu dönemde en karlı yatırım olacaktır.Hemşerilerimize tavsiyem yatırım yapacaklarsa Arazi ilk düşünmeleri gereken yatırımdır.

Arsa arazi yatırımı uzun vadeli olup kira getirisi yok gibi görülse de 5 yılın sonunda yapmış olduğu pirimle kira getirisinin aylık 5 6 katı getirisi olmuştur bunu elde ede bilmek için doğru fiyata yatırım yapmış olması gerekmekte ve hiç bir yatırımcı kaybetmemiş olduğu görünmektedir.

Geçmiş yıllarda ülkemizde konuta olan talep ilk sıralarda olurken bugün ise kira getirisi ile geri dönüşü 20-25 yılın altına inmemektedir. Buna alternatif ticari iş yeri konuta göre daha yüksek sermaye gerektirse de şuan piyasa şartlarından dolayı geri dönüşü 15 yılın altında ilanlara çıkmadan çok sayıda satılık bulunmakta bunu fırsat bilenler harekete geçtiler ..

Şu dönemde yatırım yapacak yatırımcılara kurumsal destek verecek yatırım şirketleri ile birlikte hareket etmeleri ve yatırımlarını bütçelerine göre öncelik kurumsal kiracılı iş yerlerine ufak yatırımcılarında elindeki parayı Bankalardan yüksek faiz kullanma yerine bütçeleri kadar toprağa yatırmalarını tavsiye ediyorum.

M.Demirer : Kazançlı bir toprak yatırımı nasıl olmalı,nelere dikkat edilmeli.?

Yavuz Selim Tetik: Değerli kardeşim bu konuyu maddeler halinde sıralamak isterim.

Sanılanın aksine toprak yatırımı, üzerinde dikkatle çalışılması gereken bir yatırım aracıdır. Unutmayın çok fazla kazanç getiren her yatırım ürünü bir o kadar da risk barındırır. Karlı bir yatırım için nelere dikkat etmek gerektiğini maddeler halinde ifade edeyim.

1) Doğru Fiyattan Alım Yapın: Mal alınırken kazanılır deyimi en çok toprak alımları için geçerlidir. Doğru fiyattan alınmış bir toprak asla kaybettirmez. Unutmayın yatırım kazancınızı alış fiyatınız belirler.

2) Şehrin Gelişen Akışını Takip Edin: Gelişim aksi yönündeki toprak yatırımı her zaman diğer bölgelerdeki yatırımlardan daha fazla kazandırır. Bunun için iyi bir araştırmanın yanı sıra, gelişimi iyi okuyabilmek de oldukça önemlidir.

3) İmar Planlarını Okuyun: Doğru bir ürün alımı yapabilmek için imar planlarını çok ciddi bir şekilde incelemek gerekir. Bu konuda bilginiz yoksa mutlaka bir uzman yardımı alın.

4) Ateşli Alıcı Olmayın: Bir duyum almış olabilirsiniz; aynı bölgede çok kazanmış bir arkadaşınız olabilir. Asla ateşli alıcı olmayın. Unutmayın toprak asla bitmez ve de her zaman kazandırır. Ateşli alıcılar hata yaparlar en kötüsü de pahalı alım yaparlar.

5) Planlarınızı 3 zaman diliminde yapın: Toprak yatırımcısı iseniz mutlaka tavsiyem kısa,orta ve uzun vadeli planlarda alımlar yaparak riski dağıtın; kar marjınızı artırın. Kısa vadede ucuz alın hızlı satın.. Orta vadede proje bölgesinden alın, değerlendirin ve satın. Uzun vadede büyük kazançlar hedefleyin.

6) Merkezi boş verin çevresine odaklanın: Gelişim merkezinde rantın büyüdüğü yerde risklerde o oranda artar. Kamulaştırma riskini iyi düşünün. Bu nedenle gelişimin merkezinden değil çevresinden alım yapın. Metrekare fiyatları ucuz olanları tercih edin. Gelişim ivme yönünün görerek alım yapılacak çevreyi belirleyin.

7) Kaçırdıklarınıza üzülmeyin: Ateşli alıcı olmak ne kadar kötüyse, kaçan ürün için canını sıkmakta o kadar kötüdür. Unutmayın her zaman doğru toprak yatırımı vardır. Kaçana üzülmek yerine fırsata odaklanın.

8) Bölge Gelişim Planlarını iyi inceleyin: Gelişim planları ürününüze en fazla değer katacak para metlerin başında gelir. Belediye,kamu vs planlarını iyi takip edin.

9) Resmi İşlemlerinize Dikkat Edin: “Ticaret ayrıdır, dostluk ayrı” sözünü asla unutmayın. Kaparo vermeden önce iyi düşünün. Tapu işlemlerinize özen gösterin. Aldıktan sonra araştırma yapmayın. Yabancılar avukatlık hizmetini en çok anlaşma öncesinde alırlar; başları da ağrımaz. Bizler ise hiçbir şeyi okumadan imzalar sonra avukat ile durumu çözmeye çalışırız.

10) Satış Zamanını iyi Belirleyin: Satış için çok acele de etmeyin geç de kalmayın. Toprak yatırımlarının artışta olduğu ve de resesif geçen dönemleri vardır. Resesif dönemlerin başında iseniz satabilirsiniz. Ama sonuna geldiğinizde bekleyin tekrar artışa geçtiği maksimum noktada satışı gerçekleştirin.

11) Kendinize Güvenilir Bir Emlak Yatırım Danışmanı Bulun: Unutmayın bu adımı başta yaparsanız diğer on adımı sizin için satış elemanınız yapar.

M.Demirer : Yavuz bey hemşerilerimizi emlak yatırımları konusunda aydınlattığınız için teşekkür ederim.

Yavuz Selim Tetik: Bende hemşerilerimizi aydınlatma konusunda bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Hemşerilerimize bu konuda her daim yardımcı olacağımı buradan ifade ediyorum.

ERA konut satışında Avrupa birincisi.