YAŞLILARIMIZ YİNE UNUTULMADI

“21 Eylül Dünya Alzheimer Günü ve “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” yaşlılar unutulmadı

YAŞLILARIMIZ YİNE UNUTULMADI
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“21 Eylül Dünya Alzheimer Günü ve “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” olmaları münasebetiyle yaşlılık döneminde sık karşılaşılan sağlık sorunları hakkında halkı bilgilendirme – bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında işbirliği yapılarak 04 Ekim 2016 tarihinde Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürü Emre TURAN, Müdürlüğümüz diyetisyeni, doktorlarımız ve Şube personellerinin katılımıyla Bayburt Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Memnune EVSEN Huzurevindeki yaşlılar ziyaret edilerek Müdürlüğümüz diyetisyeni Doğan Can ŞARA ve Dr. Fatma Bilgecan ÖZDEMİR tarafından “Yaşlı Sağlığı, Yaşlılarda Beslenme, Fiziksel Aktivite, Alzheimer, Artrit ve Kalp Hastalıkları” konularında yaklaşık 90 yaşlıya eğitim verilerek müdürlüğümüz tarafından yaşlılara karanfil dağıtılıp parfüm hediye edilerek ziyaretimiz son bulmuştur.
 
 
BAYBURT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR,
PROGRAMLAR VE KANSER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 
 
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