Yalçın Topçu’dan Rektörlüğe Ziyaret

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 23 Mart 2017 tarihinde Bayburt’a gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Yalçın Topçu, Bayburt Milletvekili Sayın Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve beraberindeki heyet, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret etti.

Yalçın Topçu’dan Rektörlüğe Ziyaret
24 Mart 2017 Cuma 14:09
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Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Halil İbrahim Şimşek’in de hazır bulunduğu ziyarette Topçu, Rektör Coşkun’la bir süre görüştükten sonra, Rektör Coşkun’a, çalışmalarından dolayı teşekkür edip görevinde başarılar diledi.

Rektör Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi niyet ve temennilerinden dolayı Yalçın Topçu'ya teşekkür etti.

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