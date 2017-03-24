Yalçın Topçu’dan Başkan Memiş’e Ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Birlik Vakfı tarafından düzenlenen Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı konferansa katılmak üzere geldiği Bayburt’ta, Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu Bayburt’ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bayburt Anadolu’nun Dört Önemli Sütunundan Biridir

Bayburt’un Prof. Dr. Orhan Türkdoğan’ın deyimiyle Anadolu’nun dört önemli sütunundan biri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mete Memiş, Allah’a çok şükür Bayburtlu olmakla hep iftihar ettik. Belki küçük bir şehir olabiliriz ama Müslüman Türk Milleti içinde özgül ağırlık olarak çok önemli bir yer tutmuşuzdur.

Söz Konusu Vatan Olduğunda Bayburt Hep En Önde Olmuştur

Tarihimize baktığımızda 4. Murat zamanında Bayburtlu Genç Osman Bağdat seferinde surlara sancağı ilk diken ve ilk şehit düşen olmuştur. Öyle ki Yavuz Sultan Selim Han’ın Mısır’ı fethederken şehit düşen Sinan Paşa için ne kadar üzüldüğünü ifade etmek adına kullandığı,’’ Mısır’ı Fethettik ama Sinan’ı kaybettik’’ ifadesinin benzerini 4. Murat Genç Osman için kullanıyor. Yine Büyük Taarruz’a baktığımızda orada da ilk şehit düşen Şehit Yüzbaşı Agâh Bey olmuştur. Bizde Böylesine önemli bir şehre hizmet için, Kadim bir şehir olan Bayburt’umuzu modern bir kent’e dönüştürmek adına, gözlümüzdeki yere taşımak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz diye konuştu.

Bayburt Fikir Dünyamızda Önemli Yeri Olan Bir Şehir

Bayburt’ta bulunmaktan mutlu olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ise Bayburt’un yetiştirdiği söz ustalarıyla, siyaset adam ve fikir adamlarıyla fikir dünyamızda, çok önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bayburt’ a selamları olduğunu söyleyen Topçu, bildiğiz gibi kendilerinin Bayburt’la alakalı önemli ve özel sözleri var. Bayburt’a çok önem ve farklı bir özen gösteriyor. Ayrıca malumunuz üzere Bayburt cazibe merkezleri programına alındı. İnşallah Bayburt’un evlatları doğduğu yerde doyacaklar. Bu program inşallah Bayburt’u göç veren şehir kimliğinden kurtaracak ve Bayburtlular bütün bilgeliklerini Allah’ın izniyle buraya vakfedecekler ifadesini kullandı.

Ziyaret karşılıklı takdim edilen hediyelerle sona ererken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi’de eşlik etti.