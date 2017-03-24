Yalçın Topçu ,Şehit Aileleri Dayanışma Derneği’ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Bayburt Şehit Aileleri Dayanışma Derneği’ni Ziyaret Etti.

Birlik Vakfı Bayburt Şubesi tarafından düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” konulu konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere Bayburt’a gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Bayburt Şehit Aileleri Dayanışma Derneği’ni de ziyaret etti.

Beraberinde Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa ve İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi ile birlikte ŞADDER’e ziyaret gerçekleştiren Yalçın Topçu, dernek başkanı H. Haluk Akkoyunlu ve dernek üyeleri ile bir süre sohbet etti. Başdanışman Topçu, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler haftası vesilesiyle şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve fedan eden Bayburtlu şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve derneğimize sabırlar diliyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bayburt Şehit Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Haluk Akkoyunlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ülkemizin birlik ve beraberliğe daha da ihtiyacı olduğu bu günlerde şehit ailelerimizi yalnız bırakmayarak onların acılarını paylaşan ve yüreğinde hisseden sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi. Dernek faaliyetleri hakkında da bilgi veren Akkoyunlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’ya ziyaret anısına Kur’anı Kerim, Türk Bayrağı ve Bir Hilal Uğruna Şehitleri ve Gazileri ile Bayburt Kitabı hediye etti.

Şehit yakınları ve gazilerle tek tek yakından ilgilenen Yalçın Topçu daha sonra toplu bir fotoğraf çektirerek ŞADDER’den ayrıldı.