Vefa ve Anma Buluşmaları’nın Konuğu Başkan Memiş Oldu

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen Vefa ve Anma Buluşmaları etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere Bayburt’u ve Bayburt’un manevi önderlerini anlatan Başkan Memiş böyle bir etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek ‘’Şehri tanımak, ait olduğumuz Bayburt’umuzun ne olduğunu bilmek önemli. Sakın şunu unutmayın Bayburt’u ne kadar çok anlatırsanız, Bayburt’u ne kadar çok mübalağa ederek ifade etseniz de inanın Bayburt’u anlatmakta yetersiz kalırsınız. Küçük bir şehir Türkiye’de nüfusu en az olan il. Bayburt’u bu şekliyle değerlendirirsek yanılırız. Sayıca çokluklar çok şey ifade etmez. Nitelikli çokluk önemli. Bu anlamda Bayburt’umuz gerçekten çok büyük.’’ Diye konuştu.

Çok Kıymetli İsimler Hali Hazırda Bayburtlu

Türkiye Cumhuriyeti’nin çok kıymetli isimlerinin hali hazırda Bayburtlu olduğuna da değinen Memiş konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘’ Maliye Bakanı, Bayburt Milletvekili Naci Ağbal Bey. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin maliyesi ona emanet edilmiş. İstanbul Valisi Bayburtlu Vasip Şahin Bey. Afrin’de ki sınırlarımızın güvenliğini terör örgütlerinden ve oradan gelecek düşmanca tavırlardan korumak adına, bölgeyi terörden arındırmak adına Cumhurbaşkanımızın komutasında başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nı yöneten komutan İsmail Metin Temel Bayburtlu. Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler Paşa Bayburtlu. ‘’

Dede Korkut Hikâyeleri’nde Kendinizi Bulacaksınız

‘’Mekke’de tebliğ edilip, Medine’de tesis edilen ilahi vahyin temsilcisi, resulü, gözümüzün nuru, başımızın tacı efendimizin yol arkadaşı, onun arkdaşı Abdulvehhab Gazi Bayburt’ta. Bu çok önemli bir şey. Bu değerleri bilelim. Dede Korkut, Dede Korkut Bayburt’tadır diyoruz. Biz biliyoruz ki Dede Korkut hikâyelerini okuduğumuzda yurt ismi sadece Bayburt’tur. Dede Korkut hikâyelerini okursak, onların orijinal metninde Anadolu’da geçen yurt ismi Bayburt’tur. Dolayısıyla biz Dede Korkut’un Bayburt’ta yaşamış olduğunu biliriz. Mezarı da Masat Köyü’ndedir. Eğer bulabilirseniz onun hikâyelerini okuyun. Dede Korkut Hikâyelerinde kendinizi bulacaksınız. Dede Korkut Hikâyelerinde mahallenizi, köyünüzü bulacaksınız. Bunun için Dede Korkut’u bilmek lazım. Dede Korkut önemli. Türk Edebiyatı’nın en önemli şahsiyetlerinden Ali Fuat Köprülü diyor ki: Türk Edebiyatı’nın bütün eserlerini terazinin bir kefesine koysanız, Dede Korkut Hikâyelerinide terazinin diğer kefesine koysanız, Dede Korkut Hikâyeleri ağır gelir.‘’

İrşadi Baba

‘’İrşadi Baba Orta Asya’dan Bayburt’a geliyor. Bayburt’un Siptoros Köyü’ne gelmeden önce Zargıdı dediğimiz başka bir köye geliyor. Peygamberler tarihini yani Kısas-ı Enbiya’yı aruz vezniyle yazıyor. Bir kısmını da eksik bırakmış onu da torunu olan Ağlar Baba ‘da tamamlamış. Bu küçük şehirden bu kadar kıymetli insanlar yetişmiş. ‘’

Şair Zihni

‘’Şair Zihni yetişmiş. Şair Zihni bizim saraylımız. O göç dalgasında Bayburt’a geliyor. 93 Harbi dediğimiz Osmanlı- Rus savaşlarında Kars’tan başlamış buradan Anadolu’ya bir göç var. Bayburtlularda daha çok Çorum, Yozgat ve Tokat’a ama ağırlıklı olarak Çorum’a ve Yozgat’a gidiyorlar. Sonra Milli Kurtuluş Savaşı ile birlikte tekrar bir geri dönüş oluyor. Şair Zihni o dönem sarayda Bayburt’a geliyor. Yukarıdaki şiirini ifade ediyor. Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş, Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı, Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş, Sakiler meclisten çekmiş ayağı. Bunlar hüzün dolu. Bu şiirin sonunda da farklı şeylerden bahsediyor. Zihni Bayburt’u çok iyi tanıtmış. Bayburt’u edebi olarak en iyi tanıtanlardan biri Zihni’dir. Şiirleri hep konuşulmuş, türkü olmuş, şarkı olmuş televizyonlardan TRT radyolarından dinlenir olmuş. ‘’

Kadızade Mahallesi’ndeki Otoparka Hicrani Baba İsmi Verildi

‘’Ağlar Baba aynı, Celali Baba aynı, en son yetişenlerden Hicrani Baba yine aynı. Hicrani Baba’nın son zamanlarında en son yazdığı Şirinsiz Ferhatem, Leylasız Mecnun, Galu İnne Lillahi ve İnne İleyhi Raciun mezar taşına da bunu yazdırmış. Son dizesi de bu. Bu şahsiyetleri tanıyacağız. Ama tanıtmakta bize düşer. Bayburt Belediyesi olarak Kadızade Mahallesi’nde bir otopark yaptık. O otoparkın adı Hicrani Baba Otoparkı oldu.’’

Bu Değerleri Yaşatacağız

Bu değerleri yaşatacağız. Celali’yi de tanıyın müthiş bir edebiyatçı. Celali’nin yazdığı şiirleri okuyunca insanlar Celali’nin sanki bir edebiyat profesörü olduğunu düşünür. O kadar tarih bilgisi, o kadar edebiyat bilgisi, coğrafya bilgisi var ki. Fırat’tan bahsediyor, Nil’den bahsediyor, Semerkand’dan bahsediyor, Kandehar’dan bahsediyor.

Bayburt’tan son dönemde yetişen çok ciddi şahsiyetlerimiz var. Kıvır Zıvır Mehmet Efendi var, Hacı Şaban Efendi vardı. Değerlerimizi bilelim. Bunun bize ne faydası var? Kendimizi tanıyacağız. Bu şehrin yetiştirmiş olduğu kıymetleri bileceğiz. Bu tarafıyla Bayburt önemli.

Bütün Bayburt Oradaydı

Bayburt’tan Afrin’e Mehmetçiklerimizi gönderdik. Bütün Bayburt oradaydı. Oradaki terör belasını ülkemizin başından defetmek üzere oraya giden Mehmetçiklerimizi uğurlama adına Bayburt’un bütünü oradaydı. Bayburt bunu bugün mü yapıyor? Hayır. 15 Temmuz’da Türkiye’de insanlar henüz sokağa çıkmamışken bütün Bayburt, bütün siyasal partileriyle, herkes oradaydı. Elimizde bir tek Türk Bayrağı vardı. Bayburtlu için bu böyle, 21 Şubat kurtuluş günümüz, Türk Tarihinde bile eşine rastlanmayan ender bir hadise var. Yukarı Kırzı Köyü’müzde genç anneler Ermeni zalimleri ile karşılaşmamak adına çocuklarıyla birlikte 40 metrelik kuyulara atlıyorlar ve orada şehit oluyorlar. Ben bunu okuduğum zaman aklıma şu geliyor. Melekleri bile imrendirecek bir tablodur bu. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı. Orduya yardım toplanıyor. O zaman ilçeyiz Bayburtlu genç hanımlar ve delikanlılar nişan yüzüklerini orduya hediye ediyorlar. Türkiye’de en çok nişan yüzüğünün verildiği ilçe oluyoruz.

Büyük Taarruzun İlk Şehidi Bayburtlu Şehit Yüzbaşı Agâh Bey’dir

Afyon Kocatepe’de Büyük Taarruzun ilk şehidi Bayburtlu Şehit Yüzbaşı Agâh Bey’dir. Bunun için Bayburt önemli. Daha geriye gidersek 4. Murat zamanı Genç Osman Bağdat’ın surlarına sancağı diken ve yine ilk şehit Bayburtlu Genç Osman. Bayburtlu bu. PKK terör örgütü katilleriyle çatışmada şehit olan Bayburtlu gençlerimizin sayısı çok. Ama hamdolsun Allah’a bu toprakların vatan olarak kalması adına dün dedelerimiz, babalarımız şehit oldu. Bugün biz yarın evlatlarımız. Tarihinin hiçbir döneminde din ve vatan düşmanının çıkmadığı, ateistin yetişmediği ender Anadolu şehirlerinden biridir.

Çok Okuyun

Sizden bir şey istiyorum. Çok okuyun, analitik düşünün, eleştirin. Sizin geleceğiniz aydınlık olmalı. Bunun tek yolu var çok okuyacaksınız. İnşallah sizi de bu anlattığımız Bayburtlular gibi örnek, onlar gibi biri olarak görmek istiyorum.

Öğrencilere Kitap Hediye Edildi

İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can’ın da hazır bulunduğu programın sonunda okul müdürü Ali Aktaş Başkan Memiş’e eğitim camiasına verdiği desteklerden ve programa katılımından dolayı teşekkür ederken etkinlik Başkan Mete Memiş’in öğrencilere kitap hediye etmesi ile sona erdi.