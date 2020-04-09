 ﻿
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni nesil koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede işi sıkı tutan Bayburt Belediyesi
20 YAŞ ALTI ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ SAYILACAK
Pekmezci Başbuğ Türkeş’in vefatının 23.yıldönümü Mesajı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Dumlupınar’ın durumu iyi.

Vatandaşa 2 bin adet koruyucu maske dağıtıldı.

Bayburt’ta vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Vatandaşa 2 bin adet koruyucu maske dağıtıldı.
09 Nisan 2020 Perşembe 18:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kovid-19’la mücadeleye yönelik alınan tedbirler doğrultusunda para ile maske satışının yasaklandığını açıklamasının ardından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Bayburt Valiliği’nce temin edilen iki bin adet koruyucu maske şehir merkezinde belirli noktalara kurulan stantlardan vatandaşlara teslim edildi. Dağıtım esnasında maskelerin doğru kullanımı, sosyal mesafe ve izolasyonun önemi ile virüsten korunma yolları hakkında bilgilendirilen vatandaşlar uygulamayı memnuniyetle karşıladı.

Koruyucu maskesini temin eden vatandaşlardan 63 yaşındaki Mustafa Bozo uygulamanın son derece güzel olduğunu belirtti. Bozo; “Maskelerin ücretsiz şekilde dağıtılması çok güzel. Örnek bir uygulama. Vatandaşlarımız gelsin buradan maskelerini alsınlar. Sosyal mesafeye dikkat etsinler. Zorunlu olmadıkça da evlerinden dışarı çıkmasınlar.” dedi.

Bir diğer vatandaş Asım Kahveci ise ücretsiz maske dağıtımının vatandaşların sağlığını korumaya yönelik güzel bir uygulama olduğunu belirtti.

Ücretsiz maske dağıtımına ilerleyen günlerde de devam edilecek.

İlgili Galeriler
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.