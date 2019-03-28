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VALİLİKTEN SEÇİM GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI

Mahalli İdareler Genel Seçimleri Kapsamında İlimiz Genelinde Alınan Emniyet Tedbirlerine İlişkin Vali Ali Hamza Pehlivan’ın Basın Açıklaması

VALİLİKTEN SEÇİM GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI
28 Mart 2019 Perşembe 16:30

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde geçmesini, millet iradesinin sandığa özgürce, sağlıklı bir şekilde yansımasını sağlamak amacıyla Bayburt İl Merkezi, İlçeler, Beldeler, Mahalleler ve Köylerde Polis sorumluluk bölgesi ve Jandarma sorumluluk bölgesinde seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik olarak gerekli araç ve personel görevlendirmeleri yapılmış, emniyet tedbirlerine ilişkin planlamalar yapılmak suretiyle bütün hazırlıklar tamamlanmıştır.

Bayburt İl Merkezi ile İlçe Merkezleri olmak üzere Polis sorumluluk bölgesinde 29.340 seçmen, 26 bina ile 104 sandık başında oy kullanacak olup seçim öncesi ile sonrasında alınacak emniyet tedbirleri kapsamında toplamda 343 personel görevlendirilmiştir.

Bayburt İl Merkezine bağlı köylerimiz, İlçe Merkezlerine bağlı köylerimiz ve beldelerimiz ile cezaevinde olmak üzere Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 29.312 seçmen, 177 bina ile 198 sandık başında oy kullanacak olup seçim öncesi ile sonrasında alınacak emniyet tedbirleri kapsamında toplamda 358 personel görevlendirilmiştir.

İlimiz genelinde 58.652 seçmenin huzur ve güven içerisinde oy kullanabilmesini sağlamak amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve sonrasını da kapsayan emniyet tedbirleri kapsamında toplamda 203 binada 301sandık başında 701 personel görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bayburt Valiliği

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

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