Valilikten Baykes açıklaması

10 Kasım tarihinde Baykes Tuğla Fabrikası yönetimi tarafından, fabrikalarının kapatılmasına yönelik yapılan basın açıklamasına, Bayburt Valiliğinden cevap geldi.

İlimizde faaliyet gösteren BAYKES Tuğla Fabrikasının kapatılması ile ilgili olarak bazı medya haberlerinde yer alan kamuoyunu yanıltıcı haberler üzerine halkımızı aydınlatmak ve doğru bilgilendirmek gereği hissedilmiştir.

İlimizde faaliyet gösteren bahse konu ‘Baykesİnş.GıdaTeks. Turz. Hayv. San. Tic. Ltd.Şti – Tuğla fabrikası’ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri tarafından yapılan denetimler sonucunda 8 adet hususta çalışanlar için hayati tehlike oluşturduğu tespit edilmiş ve işyerinin tamamında işin durdurulmasının uygun olacağı belirtilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Ankara Grup Başkanlığı’nın 6 Kasım 2015 tarihli ve 69924775-666 e-91 81 sayılı kararı ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 25. Madde 6. Fıkrası gereği işverenin işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlü tutularak ‘İşyerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik’ in 7. Maddesi gereğince İşyerinin tamamında işin durdurulmasına karar vermiş ve kararı uygulamak üzere Valiliğimize göndermiştir.

Kamuoyunun ve halkımızın bilgisine sunulur.