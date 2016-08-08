Valilik açıkladı bu bir provokatif eylemdi

Vali Ustaoğlu, dün yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu sınavlarına girmek için ilimize gelen çoğunluğu Mardin nüfusuna kayıtlı 13 öğrenci ile Trabzon nüfusuna kayıtlı 1 öğrenci arasında yurt binası önünde 06/08/2016 Cumartesi günü akşamı sözlü tartışma ve arbede yaşanmış olup daha sonrasında ise taraflar yurt görevlilerinin de araya girmesiyle barıştırılmıştır.

Ancak bir gün sonra bu olayın çarpıtılarak sosyal medya ve diğer iletişim araçlarından “Bölücü örgüt ve terörist başının posteri ile sözde PKK bayrağının asıldığı.” yönünde aslı olmayan provokatif haberler neticesinde 07.08.2016 Pazar günü saat 22:00 sularında bin kişiye yakın bir kalabalık yurt önünde toplanmış, olay esnasında ise aslında olayla ilgisi olmayan park halindeki Iğdır plakalı bir araç yakılarak kullanılmaz hale getirilmiştir.

Başta ilin Valisi olarak şahsım, Belediye Başkanımız, Milletvekilimiz, Rektörümüz, Siyasi Parti temsilcilerimiz ve sağduyulu vatandaşlarımızın olayın başladığı ilk andan itibaren kalabalığın dağılması yönünde yaptığı çabalar sonuç vermiş ve gece 02:30 sularında herhangi bir vatandaşımız yaralanmadan kalabalık dağılmıştır.

İlimiz Bayburt'un her ortamda dile getirilen huzur ve güven şehri olma özelliğini bozmaya yönelik her türlü olay için gerekli tedbirler alınmış olup, ilimizin bu özelliğinin bozulmasına asla izin verilmeyecektir.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu kritik günlerde birlik ve beraberliğimize zarar verecek özellikle sosyal medya üzerinden de kasıtlı olarak hızla yayılan provokatif söylem ve eylemler karşısında halkımızı sağduyulu ve duyarlı olmaya davet ediyorum.





İsmail USTAOĞLU

Bayburt Valisi

