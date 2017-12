Vali’de tel helvası çekti..

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından desteklenen, Bayburt Valiliği himayesinde, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası, Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliği ile düzenlenen yöresel ürünler tanıtım organizasyonu Bayburt’un tarihi mekânlarından Taşhan’da gerçekleştirildi.

KUDAKA’nın “Marka Ürünlerin Yerinde Tanıtımı Stratejisi” ekseninde düzenlenen organizasyona; Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, kamu ve STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Yöresel ürünleri koruma, geliştirme ve tanıtmak amacıyla düzenlenen organizasyonla ilgili açıklama yapan KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, bölgede marka potansiyeli olan bütün ürünleri yerinde tanıtıp ön plana çıkararak ulusal ve uluslararası alanda pazarlanmasını sağlamak adına çalışmalar yürüttüklerini ve böylelikle marka değeri taşıyan ürünlerin tanıtımına katkıda bulunmaya çalışacaklarını belirtti.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, tanıtım organizasyonunun açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. “Geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın "Her ilin en az bir tescilli ürünü olsun" çağrısı üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Bayburt'a özgü ürünlerin tespitine yönelik çalışma başlattıklarını belirten Vali Pehlivan, "Gördük ki kadim şehrimize özgü birçok ürün var. Sadece Bayburt adıyla anılan yirminin üzerinde ürün olduğunu belirledik ve ilk etapta bunlardan coğrafi tescil başvuru özelliği taşıyanların ve hazır olanların on bir tanesiyle ilgili çalışmalar başlattık” dedi. Bu on bir üründen sekizi için başvuruda bulunulduğunu ifade eden Pehlivan, "Bunlar içerisinde Bayburt balı, Bayburt taşı, Bayburt ehram dokuması, Bayburt ketesi, lor dolması, Bayburt loru gibi birçok ürünümüzü tanıtma şansımız oldu ve bu bağlamda tescil başvurularını yapmış olduk. Şu anda bu ürünlerimizle ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan geri dönüşler sağlamaya başladık" diye konuştu.

Coğrafi tescil için başvuruda bulundukları yöresel ürünlerle ilgili bilimsel çalışmalar da başlattıklarına dikkati çeken Vali Pehlivan, şöyle devam etti: "Örneğin Bayburt balı ile ilgili başvuruyu Bayburt Üniversitemize yaptırdık. Şimdi üniversitemiz, Bayburt balıyla ilgili bilimsel araştırmalar yürütüyor. Yine Bayburt taşıyla ilgili bilimsel araştırmalar yapılıyor ki ilgili başvuruyu Bayburt Belediyemize yaptırdık. Bunun yanında gıda sektöründeki ürünlerimizin hem üretimi gerçekleştiriliyor hem de bu tür etkinlikler aracılığıyla tanıtımını da yapıyoruz ki daha geniş kitleler Bayburt’umuza özgü ürünleri tanısın."

Vali Pehlivan, Üretimi yapılan bu ürünlerin tesciliyle birlikte işletme sayısının artacağını, kentin turizm alanındaki tanıtımına da katkı sağlayacağını ifade ederek, şehre gelen ziyaretçilerin Bayburt Kalesi, Baksı Müzesi ve Aydıntepe Yer Altı Şehri gibi mekânları gezerken bir taraftan da yöresel ürünleri tatma şansı bulacağını sözlerine ekledi.

Bayburt’tan coğrafi işaret tescil belgeli yöresel ürünlerin sergilendiği organizasyonun sonunda, protokol ve davetlilere yöresel yemek ikramları yapıldı.