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VALİDE HANIM CAMİ DUALARLA AÇILDI

Bayburt Kaleardı mahallesinde Mustafa ve Mehmail Mangan kardeşler tarafından,2020 yılında yapımına başlanan, 2,5 dönüm arazi üzerine inşa edilerek tamamlanan Valide Hanım camii ve Kuran Kursu binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

VALİDE HANIM CAMİ DUALARLA AÇILDI
09 Ağustos 2022 Salı 16:45

BAYBURTGÜNDEM-  Eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak’ında katıldığı açılışta bir konuşma gerçekleştiren, Bayburt valisi Cüneyt Epcim, Anadolu İrfan geleneğinin örf ve adetlerinin hala sürdürüldüğüne dikkat çekerek yaptığı açıklamada;

“Bugün bu güzel günde özellikle bir vasiyetin yerine gelmesi hususunda özel önem atfedilen bir durumla bir aradayız. Burada Mangan ailesinin önemli bir eserinin açılışı yapmak üzere toplandık. Öncelikle Mustafa ve Mehmail beyefendileri tebrik ediyorum. Mangan ailesine Allahtan nice nice böyle hayırlı hizmetler yapmayı nasip etmesini de bundan sonra diliyorum. Hepimizin bildiği gibi Anadolu irfan geleneğinde bir kabul vardır bu kabul özellikle vasiyet üzerine yapılan hayır hasenat işlerinin, yaşarken yapılan hayır hasenat hizmetlerinde çok daha iftar olduğu söylenir. Yani bu manada özellikle bu camimizin maneviyatının çok yüksek olacağını ben Anadolu irfan geleneğini bilir muhasırı olarak veya bir söylemi olarak kabul ediyorum. “ dedi.

Vali Epcim çocukların kuran eğitimi alması için cami yanında yaptırılan binanın önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek yaptığı açıklamada;

“Bizler için en önemlisi de 4-6 yaş Kuran-ı Kerim eğitimi alacak öğrencilerimizin gerçekten çok kaliteli bir ortama kavuşacak olmalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda genellikle cami altlarında verilen eğitimlerle 4-6 yaş eğitimleri diyanet işlerine bağlı müftülüğümüzce yapılmakta, bundan sonra çok daha kaliteli hizmet sunacağımızı sizlere beyan etmek istiyorum. Tabi ki 4-6 yaş Kura-ı Kerim eğitimleri olmak üzere bütün dini eğitimlerin, imam hatip liselerinin, irfan eğitim, veren noktaların gelişimi bizleri Anadolu da çokça memnun etmekte bu memnuniyetimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle tekrardan bu caminin varisi, Cevriye hanımefendinin vasiyeti üzerine yapan Mustafa beye, Mehmail beye tekrardan teşekkür ediyor, Bayburt halkının derin sevgi ve saygısını kendilerine iletiyor sizlere de hayırlı günler diliyorum.” Dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılışın gerçekleştiği alanda, vatandaşlara kuranı kerim hediye edildi.

Cami açılışına, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Siyasi parti il başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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