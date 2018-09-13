 ﻿
VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLAR İÇİN VEDA YEMEĞİ
VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLAR İÇİN VEDA YEMEĞİ
0
Gökçedere’ye Aile Sağlık Merkezi
Gökçedere’ye Aile Sağlık Merkezi
0
30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
0
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI
0
banner399

VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLAR İÇİN VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Osmaniye Düziçi Kaymakamlığı’na atanan Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Bitlis Vali Yardımcılığı’na atanan Tamer Kılıç, Ovacık Kaymakamlığı’na atanan Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış ile Senirkent Kaymakamlığı’na atanan Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan için veda yemeği düzenlendi.

VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLAR İÇİN VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ
13 Eylül 2018 Perşembe 14:01

Vali Ali Hamza Pehlivan eşi Hanımefendi Yıldız Pehlivan ile ev sahipliği yaptığı yemekte tayinleri çıkan Vali Yardımcıları ve Kaymakamlara yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. Vali Pehlivan, çeşitli tavsiyelerde bulunduğu Almalı, Kılıç, Haskırış ve Erdoğan’a ilimizde bugüne kadar vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Öğretmen Evi’nde düzenlenen yemeğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Fetani Battal, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ile Tamer Kılıç, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç katıldı.

banner397
İlgili Galeriler
Cumhurbaşkanı Bayburtta
Cumhurbaşkanı Bayburtta
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.