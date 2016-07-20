Vali Ustaoğlundan açıklama

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz YAVİLİOĞLU, Garnizon komutan vekili ve İl Jandarma Komutanı, Bayburt Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü, Tüm siyasi partilerimizin İl Başkanları, İl Genel Meclis Başkanı, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ve tüm İl Müdürlerinin katılımıyla , saat 05.30’da bir açıklama yapan Vali İsmail Ustaoğlu ; “Bugün akşam 22 sıralarında başlayan ve ülkemiz genelinde halkımızın duyarlılığını ortaya koymasına vesile olan hukuk dışı, demokrasimize ve ülkemizin huzuruna yönelik bir girişim meydana gelmiştir. Tüm Ülke genelinde olduğu gibi Bayburt’tada başta ben olmak üzere devlet yönetiminde bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarımız ve bütün yetkili kurumlarımız ile teyakkuz durumuna geçilmiştir. İlimiz genelinde konuya ilişkin bir sorun asla ve asla meydana gelmemiştir. Gerek polis, gerekse jandarma teşkilatımız konuyla ilgili tam manasıyla emir-komuta zinciri içerisinde görevinin başında yer almaktadır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın vatandaşlarımızın demokrasimize ve ülkemize sahip çıkması anlamındaki duyuruları, davetleri ve talimatları Bayburt’ta tam anlamıyla karşılığını bulmuş vatandaşımızın, devletine, bayrağına, vatanına, ezanına ve kutsal değerlerine sahip çıktığının en güzel göstergesi olarak Devlet hiyerarşisi emir-komuta zinciri içerisinde ilimizde halkımızla birlikte tam bir birlik ve beraberlik içerisinde valilik önündeki meydanda sabahlamıştır.
Adli mercilerimiz, başsavcılığımız, Ağır ceza mahkememiz ve bütün adli teşkilatımız görevi başında ve gelişmeleri titizlikle takip etmektedir. Bu konuyla ilgili hukuk dışı asla kabul edilemeyecek türdeki bu girişim devletimizin gücü milletimizin iradesi sayesinde asla başarıya ulaşamayacaktır. Herhangi bir şekilde buna karışan bizzat içinde yer alan, destekleyen her kim olursa olsun devletimizin gücü milletimizin iradesi sayesinde hak ettiklerini bulacaklardır.
Halkımıza ilimiz genelinde gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. İlimizde endişe edecek hiçbir olumsuzluk yoktur. ‘’
Darbe girişimine karşı Vali İsmail Ustaoğlun dan Basın açıklaması
İlgili Galeriler
Başbakanımız
Bakanlarımız
Vekillerimiz
Ve şahsınıza sayın valim
Belediye başkanımma
Tüm kamu Amirlerine
Ak parti il başkanına il genel mecliş başkanına çok teşekkür ederim Türkiyemize sahip çıktık