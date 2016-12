Vali Ustaoğlu, Aydıntepe’yi ziyaret etti

Bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak üzere Aydıntepe’yi ziyaret eden Vali Ustaoğlu’nun ilçedeki ilk durağı Aydıntepe Kaymakamlığı oldu. Aydıntepe Kaymakamı Yeliz Yıldızhan ve ilçedeki idari amirler tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu daha sonra kaymakamlık hizmet binasına geçti. Burada kendisine eşlik edenlerle birlikte Kaymakam Yıldızhan’ın sunmuş olduğu brifingi dinleyen Ustaoğlu ilçede görev yapan yetkililerle de bilgi alışverişinde bulundu.

Ustaoğlu burada yaptığı konuşmada, yaklaşık on gün önce valiler kararnamesiyle Bayburt’a Vali olarak atandığını ifade ederek hem ilçeleri tanımak hem de ilçelerin sorunlarının çözümü noktasında birlikte neler yapabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunmak için bir takım ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bayburt’un Türkiye’nin en güvenli ve huzurlu şehri olduğunu ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “Gerçekten her şeyin en güzeline layık olan Bayburt halkının bu noktada ki hassasiyetleri, kendi benlik ve değerlerine sahip çıkan, asayiş açısından işi kolaylaştıran bir tutum takınmaları bizim buradaki yönetimimizi kolaylaştırıyor. Bu anlamda Bayburt gerçekten ülkemizin en güvenli en huzurlu illerinin başında geliyor.”Bayburt’un bu özelliklerinin yanı sıra kendi içerisinde de yetiştirdiği birçok nitelikli isim olduğunu hatırlatan Vali Ustaoğlu, “Bu isimleri ülkenin siyasetine, ülkenin bürokrasisine sunan bir ilimiz Bayburt. Memleketine değer veren isimleri bağrında yetiştirmiş özgül ağırlığı olan bir ilimiz Bayburt. İnşallah tüm bu değerleri kendi içerisinde yetiştiren bu ilimizin, bizlerin öncülüğünde ve koordinesinde sizlerle birlikte el birliğiyle bunu bir fırsata dönüştürecek ve ilimizi bir yerlere taşımanın gayreti içerisinde olacağız.” dedi.Kendisine eşlik eden mülki ve idari amirlere yönetim anlayışının kesinlikle çözüm odaklı olması gerektiği telkininde bulunan Vali Ustaoğlu konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi: “ Dinleyip sorunları çözen bir anlayış içerisinde hareket edeceğiz. Vatandaşa hizmet noktasında vatandaş odaklı hizmet anlayışını ön plana çıkartan bir anlayış içerisinde olacağız. Tüm bu yaklaşımımızın temel prensibi de hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı olacak. Artık ülkemizin çağdaş yönetim anlayışında geldiği nokta yönetişim diye tabir ettiğimiz, işin içerisine sivil toplum kuruluşlarını da işin içine sokan bir anlayış günümüzde daha kabul edilebilir bir hal aldı. Çünkü siz ne yaparsanız yapın bunun toplumda bir karşılığı yoksa sizin o yönetiminiz asla kabul de görmez, yapacağınız işlerinde bir karşılığı olmaz. Bu yönetim anlayışının sürdürülebilirliği de zor bir anlayıştır, zor bir yönetim şeklidir. İnşallah bizlerde görev süremiz boyunca birlikte yönetme kültürünü yaygınlaştıran bir anlayış içerisinde ilimizi yöneteceğiz.”“Yönetim anlayışımız içerisinde bariyerler kurup, insanların bu bariyerlerle karşılaşmasına sebep olan bir anlayış değil bu bariyerleri kaldıran bir anlayış içerisinde olacağız. İdare konumunda olan arkadaşlarımız masanın sadece arka kısmından değil diğer tarafından da, vatandaş ne düşünüyor bunun empatisini kurarak, ben olsam nasıl yapardım, düşünürdüm anlayışıyla hareket etmelidir. Zaten bu anlayışı biz burada inşallah yaygın biri, şekilde oluşturursak Allah’ın izniyle sorunların büyük çoğunluğu da halledilmiş olur. Bu noktada ki bizim en önemli enstrümanlarımız başta kaymakamlarımız ardında ilçe yöneticilerimiz ve birim amirlerimizdir. Vatandaşın bize ulaşılabilirliği kolay olduğu sürece çözemeyeceğimiz de problem olmaz. Onun için temel yaklaşımımızın bu olacağı ve bundan sonraki süreçte de bir konuyu paylaştığımız zaman birim amirlerimize de işin sadece bahane üretme boyutuyla ilerleyemeyeceğini burada tekrar ifade etmek istiyorum. Yasaların ve hukukun koyduğu yasal çerçeve tabiî ki bizim anlayışımız, biz de biliyoruz ki bu konuda sorun ve çözüm noktasında da bu çerçeve içerisinde yapılabilecekler için bir çok kanal ve enstrüman vardır.”Konuşmasının ardından Aydıntepe hakkında Kaymakam Yeliz Yıldızhan’dan çeşitli bilgiler alan Vali Ustaoğlu daha sonra programı kapsamında Aydıntepe Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk’ten belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu istek ve talepleri dinledi. Vali Ustaoğlu belediye ziyaretinin ardında ilçe esnafını ziyaret etti. Ziyareti kapsamında Yer altı şehrinigezmeyide ihmal etmeyen Ustaoğlu daha sonra şehit Muammer Gür’ün ailesini ziyaret etmek üzere Yukarı Kırzı Köyü’ne hareket etti. Şehidin anne ve babasıyla yakından ilgilenen Vali İsmail Ustaoğlu, gerek devlet olarak gerekse yönetim kademelerinde görev yapanlar olarak her zaman şehit aileleriyle birlikte olduklarını kaydetti. Vali Ustaoğlu incelemelerine Trabzon ve Bayburt’u birbirine bağlayacak Salmankaş Tüneli’yle devam etti. Buradaki incelemelerinde yüklenici firma yetkililerinden tünel hakkında bilgi alan Vali Ustaoğlu daha sonra incelemelerine devam etmek üzere Arpalı Belde’sine hareket etti. Belediye Başkanı Şadi Terzi’den belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Ustaoğlu belediye ziyaretinin ardından geçtiğimiz aylarda Şırnak’ın Cizre ilçesinde şehit düşen Özel Harekat Polisi Ömür Erbay’ın ailesini ziyaret etti. Şehidin anne ve babasından bilgi alan Vali Ustaoğlu şehitlerin hakkının asla ödenemeyeceği ifade ederek, “ Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Gerek kaymakamlarımız gerekse valiliğimiz hangisini isterseniz kapımız sizlere sürekli açık. İstediğiniz zaman istediğiniz şekilde bizlere ulaşabilirsiniz.” Dedi.Yürütülmekte olan terör operasyonlarına da değinen Vali Ustaoğlu, “Ben yaklaşık 8 yıldır Ankara’daydım. Devletin merkezindeydim. Gerek emniyet birimlerimiz, gerek silahlı kuvvetlerimiz Şimdiye kadar hiçbir zaman görülmemiş bir ittifakla her yönden terörü bitirmek için mücadele ediyor. Bu konuda devletimizin yöneticileri de son derece kararlılar. Milletimizin hiç kuşkusu olmasın bu ülke o hainlerin eline kalmayacak. Buna devletin hemen her birimi şuan inanmış vaziyette ve bu doğrultuda operasyonlar son derece güçlü bir şekilde devam ediyor.” İfadelerini kullandı.Programını Arpalı’da kuran kursu ziyaretiyle noktalayan Vali İsmail Ustaoğlu’na incelemeleri esnasında, Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Kaymakam Yeliz Yıldızhan, İl Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan, Bayburt İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hayrettin Pala, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, İl Sağlık ve İl Halk Sağlığı Müdürü Zülkarni Özbek ve Aydıntepe İlçesi’nde görevli idari ve mülki yöneticiler eşlik etti.