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Vali Şahin LGBTİ Yürüyüşüne İzin Vermedi

Taksim'de dün düzenlenen LGBT yürüyüşüne polis müdahale etti. İstanbul Valiliği, yapılan müdahaleye ilişkin açıklama yaptı.

Vali Şahin LGBTİ Yürüyüşüne İzin Vermedi
26 Haziran 2017 Pazartesi 18:07

Paneller, sergiler, Hormonlu Domates Ödül Töreni gibi etkinliklerin düzenlendiği LGBT Haftası'nda, İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapıldı. Dün saat 17.00'de Taksim Meydanı’ndan Tünel’e yapılan yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Taksim Meydanı'na çevik kuvvet polisleri getirildi ve gerginlik yaşandı. Bölgeden dağılmayan gruplara polis müdahale etti.

"YÜRÜYÜŞ PROVOKASYONA AÇIK"

İstanbul Valiliği, LGBT yürüyüşüne yapılan müdahale hakkında açıklama yaptı. Valilik, müdahale sebebini 'yürüyüş ile ilgili Valilikten izin alınmaması' ve 'yürüyüşün provakasyona açık olması' olarak açıkladı.

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