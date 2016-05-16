Vali Şahin'in Bayburt buluşmaları sürüyor

Yoğun İstanbul gündeminden fırsat buldukça hemşerileri ile buluşmalarını sürdüren İstanbul Valisi Vasip Şahin'in son ziyareti Sultanbeyli Bayburtlular Derneği'ne oldu...

Yoğun İstanbul gündeminden fırsat buldukça hemşerileri ile buluşmalarını sürdüren İstanbul Valisi Vasip Şahin'in son ziyareti Sultanbeyli Bayburtlular Derneği'ne oldu. Dernek Başkanı Yücel Öz ve dernek yönetimi tarafından karşılanan Vali Vasip Şahin, davet için dernek yönetimine teşekkür ederek ilçede yaşayan Bayburtluların sorun ve taleplerini dinledi.Bayburtlu gençlerle yakından ilgilenen Vali Şahin, fırsat buldukça hemşerileri ile buluşmalarına devam edeceğini söyledi. Buluşmaya Vali Şahin'in yanı sıra; Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Kaymakamı İbrahim Özefe, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, bölgede faaliyet gösteren stk yöneticileri, muhtarlar ve Bayburtlular katıldı.