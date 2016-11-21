Vali Şahin Bayburt Protokolünü ağırladı

Bayburt protokolünü ağırlayan Vali Vasip Şahin, heyetin İstanbul programına eşlik etti.

Vali Şahin Bayburt Protokolünü ağırladı
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İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bayburt protokolünü ağırladı. Bayburt menşeli STK'larla yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunmak üzere İstanbul’a gelen Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ve Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İstanbul Valisi Vasip Şahin’le de buluştu.
 Bir süredir İstanbul programına devam eden heyetle bilgi alışverişinde bulunan Vali Şahin, konuklarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

 

Etiketler; #VASİP ŞAHİN
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