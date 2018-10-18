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Vali şahin Baksı müzesi’ni ziyaret etti..

İstanbul Valisi Vasip Şahin memleketi Bayburt’ta gerçekleştirdiği iki günlük program kapsamında Baksı Müzesi’ni ziyaret etti.

Vali şahin Baksı müzesi’ni ziyaret etti..
18 Ekim 2018 Perşembe 13:34

Baksı Müzesi’ne Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş ile birlikte gelen Vali Şahin, Müzenin Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan rehberliğinde Türk Seramik Sanatçısı Alev Ebuzziya’nın eserlerinden oluşan “Toprak” sergisini gezdi. Vali Şahin daha sonra annesinin köyü olan Çayırköprü’yü ziyaret etti. Köy sakinleriyle bir süre sohbet eden Vali Şahin anılarını tazeledi.

Ziyaretleri kapsamında ayrıca sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Şahin Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi’ni de ziyaret etti.
Vali Vasip Şahin’e ziyaretlerine Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ile aile yakınları da eşlik etti.

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