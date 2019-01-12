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VALİ PEHLİVAN’IN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

“Gazetecilik toplumun doğru, açık ve tarafsız bir şekilde bilgi edinme gereksinimini karşılayan, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve yerinde sunulmasını sağlayan, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin sürdürülebilirliği için sorumluluklar üstlenen önemli bir meslek dalıdır.

VALİ PEHLİVAN’IN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
12 Ocak 2019 Cumartesi 12:24

Bu meslek dalını ayakta tutan ise emektar gazetecilerdir. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak basın ve iletişim kanallarında yaşanan çeşitlilik dünyanın her yanından anlık bilgi edinme imkanı doğurmuş ve bu etkinliğin sürekli hale gelmesini sağlamıştır. Medya faaliyetleri bu bakımdan toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir hal almıştır. Bu bağlamda basın mensuplarının mesleki sorumluluk ilkeleriyle hareket etmesi, basın sektörü için olduğu kadar toplumsal fayda ve huzurlu ortamın sürdürülebilirliği açısından da ziyadesiyle önemlidir. Bu tarihi sorumluluğa uygun olarak, bilgi birikimi ve tecrübesinden güç alarak özveriyle görev yapan, meslek etiği ve sorumlu habercilik anlayışıyla hareket eden, mesleğini yaparken yeri geldiğinde canını feda etmeyi dahi göze alabilen bütün emektar basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve başarılı yarınlar temenni ediyorum.”

                                                                                                                                                                                                                              Ali Hamza PEHLİVAN
                                                                                                                                                                                                                                              Bayburt Valisi

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