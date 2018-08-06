Vali Pehlivan, yılların emeğiyle toplanan geleneksel tarım aletleri, eski eşyalar ve yöresel ürünlerden oluşan koleksiyonu ve evde yapılab restorasyon çalışmalarını inceledi.

Vali Pehlivan, evinin altında kurduğu marangozhanede ürettiği dekoratif ürünlerle evinin iç ve dış görünümünü farklı bir çehreye kavuşturan Keleş'e emek ve çabalarından ötürü teşekkür etti.

Kültür ve turizmi geliştirmeye yönelik gayretlerin ve hayata geçirilen yatırımların bu gibi girişimlerle daha anlamlı hale geldiğini söyleyen Vali Pehlivan, Bayburt İlimizde bu anlamda güzel örnekler ortaya konulduğunu belirtti. Vali Pehlivan, “Ömer Keleş kardeşimizin yaptığı gibi hemşerilerimizin bireysel gayretleriyle vücuda getirdiği bu ve benzeri çalışmalar bizleri memnun etmesinin yanı sıra ilimizde kültür ve turizm alanında yürütülen yatırım ve faaliyetlerin önemini ve değerini artırmaktadır. Bayburt ilimiz binlerce yıla dayanan gelenek ve göreneklerini yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma bağlamında devraldığı bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkıyor. Bugün bunun en güzel örneklerinden birini ziyaret etmiş olduk. Bu vesileyle ilimizin kültürünün yaşatılıp,kuşaktan kuşağa aktarılması adına gösterdiği gayret ve özverili çalışmalarından dolayı Ömer Haşlak’a teşekkür ediyor, bu başarılı çalışmalarının artarak devamını diliyorum.” dedi.

Vali Pehlivan daha sonra köy içinde incelemelerde bulunarak ziyaretini sonlandırdı.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyareti sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, İşadamı Mustafa Haşlak, Ballıkaya Köyü Muhtarı Burhan Keleş ve vatandaşlar eşlik etti.